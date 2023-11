Corsport perplesso: “C’era una volta il Cholito, Lobotka è solo, Elmas e Lindstrom non giocano”

“Mercoledì c’era solo Lobotka: e nessuno si è accorto della solitudine di Stan e degli errori di posizionamento.

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione del Napoli ed evidenzia che ci sono calciatori che non trovano posto nel gioco di Garcia e che potrebbero invece aiutare a fare la differenza tra cui Elmas e Lindstrom

“Mercoledì c’era solo Lobotka: e nessuno si è accorto della solitudine di Stan e degli errori di posizionamento. C’era una volta il Cholito Simeone, un fior di centravanti; e poi super Elmas e il colpo dell’anno di nome Lindstrom, 25 milioni investiti da Aurelio dopo aver trattenuto Osi, Kvara e Zielinski. Ventincinque milioni che fanno di Jesper la riserva d’oro del momento: con l’Union è entrato all’87’ e ha giocato 10 ottimi minuti. Pochini, certo, ma c’è chi come Elmas non ha proprio visto il campo”.

Anche la Gazzetta dello sport oggi ha sottolineato come il presidente De Laurentiis abbia chiesto una maggiore valorizzazione della rosa a Garcia

“Duro ma sereno Sbollita l’arrabbiatura del mercoledì sera, ieri De Laurentiis è apparso tranquillo e disponibile con tutti, pur incalzando i suoi più stretti collaboratori perché più si va avanti e più bisognerebbe risolvere certe problematiche che ancora si ripetono in campo. Ha incontrato il tecnico e i dirigenti, chiedendo un’analisi precisa e approfondendo diversi aspetti. Fra i quali anche una valorizzazione migliore della rosa, considerando che nel finale contro l’Union Berlino la squadra è apparsa stanca e i cambi sono risultati tardivi. Insomma il presidente continua a confidare nella ripresa di un gruppo forte e costruito per vincere”.

Le preoccupazioni di De Laureati dunque sono sempre economiche. Sono stati investiti dei soldi e non è possibile che restino immobilizzati in panchina

“Le colpe non possono essere solo dell’allenatore e i giocatori vanno ulteriormente responsabilizzati, Ma le scelte spettano al tecnico e De Laurentiis dal francese si attende anche un utilizzo più efficace della rosa. C’è un capitale del valore di circa settanta milioni che in panchina fatica a trovare spazio. E cioè Jesper Lindstrom (pagato in estate 25 milioni di euro), Eljif Elmas (per il quale sono stati rifiutati 30 milioni nell’ultima sessione di mercato) e Giovanni Simeone riscattato dal prestito col Verona per circa 15 milioni”.

