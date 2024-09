La sconfitta del Milan costa il secondo posto dell’Italia nel ranking Uefa (Sport Mediaset)

Il secondo posto del ranking Uefa, adesso occupato dalla Spagna, permette di avere 5 squadre nella Champions 2024/25

Il 3-1 del Borussia Dortmund sul Milan a San Siro costa all’Italia un posto nel ranking Uefa. Ieri sera la classifica vedeva la Germania comandare con 11.071 punti, seguita dall’Italia con 10.143 punti. Dopo il 90′ però l’Italia ha ceduto il posto alla Spagna che adesso ha 10.437 punti.

Una sconfitta quindi che penalizza anche le altre squadre italiane. Infatti, come ricorda Sport Mediaset:

“In attesa di Inter e Napoli, non è bastato il successo con qualificazione della Lazio a mantenere il secondo posto: attualmente l’Italia non avrebbe quindi un posto bonus nella nuova Champions League 2024/25 (la quinta squadra), riservato alle prime due Federazioni del ranking, in questo momento Germania e Spagna, mentre l’Italia è scivolata al terzo posto“.

Diventa quindi di fondamentale importanze, più di quanto non lo fosse già, arrivare quarti in campionato. Il quarto posto, infatti, è l’ultimo posto che garantisce un posto alla prossima Champions. Dalla stagione 2024/25 poi cambierà proprio il format della Champions con l’introduzione di una sorta di campionato europeo.

Sport Mediaset però conserva ancora qualche speranza nonostante la sconfitta dei rossoneri:

“La corsa è ancora lunga e nulla è compromesso, ma intanto la Spagna ci ha giocato un brutto scherzetto e con la qualificazione di Barcellona e Atletico Madrid fa en plein di squadre agli ottavi di Champions League. La Germania, nonostante una Nazionale in crisi nera, se la passa davvero bene a livello di club e guida la graduatoria UEFA con 11.071 punti, davanti appunto alla Spagna 10.437 e all’Italia (10.143). Al quarto posto, ma staccatissima, la Turchia (8.750) davanti a Belgio e Inghilterra“.

Dopo il Milan e la Lazio, questa sera toccherà a Inter e Napoli risollevare le sorti del calcio Italiano in Europa. Questa sera gli azzurri di Mazzarri giocheranno contro il Real Madrid dell’ex Ancelotti, al Bernabeu. Una sfida tanto affascinante quanto complicata.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Napoli

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

REAL MADRID (4-3-1-2) probabile formazione: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Brahim Diaz, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti

ilnapolista © riproduzione riservata