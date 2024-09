Milan: Shevchenko si è offerto come traghettatore, Cardinale per adesso conferma Pioli

Il giorno dopo del martedì di Champions del Milan è un turbinio di voci che si rincorrono. Tra tifosi che chiedono il “#Pioliout” o il cambio dello staff medico, e dirigenza che sembra volerci vedere più chiaro. Salvo poi precisare che la permanenza oggi a Milano dei vertici societari era già programmata e dovuta ad impegni extracalcistici. Il 3-1 subito a San Siro da parta del Borussia Dortmund ha avvilito uno spogliatoio già cupo per diversi motivi. Adesso si complica seriamente il cammino in Champions del Milan.

Per Nicolò Schira, il Milan pensa già all’allenatore del futuro. Nel frattempo però Shevchenko è stato offerto da alcuni intermediare come allenatore fino al prossimo giugno. Un traghettatore per dare una scossa allo spogliatoio che pian piano si svuota. E si riempie l’infermeria nel frattempo.

Andriy #Shevchenko has been offered to #ACMilan by some intermediaries as a possible coach until June for the ferryman role, but his profile doesn’t fully convince #Milan’s management. Reminder: Stefano #Pioli’s contract (€4,2M/year) expires in 2025. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 29, 2023