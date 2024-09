In Scozia hanno inventato i tacchetti salva-legamenti, per ridurre le rotture del crociato (Telegraph)

Hanno dei cuscinetti a sfera, servono a non restare bloccati col piede nel terreno. Se ne usano tre alla volta

Lesione del legamento crociato anteriore (per gli mici “Acl”). E’ il grave infortunio, uno dei più ricorrenti, che affligge i calciatori. Neymar e Gavi sono le ultime vittime illustri. Dalla Scozia, scrive il Telegraph, arriva forse una soluzione “che si presenta sotto forma di un minuscolo cuscinetto a sfera”.

“L’idea appartiene a Knox Chate, uno sviluppatore di prodotti indipendente con sede a Edimburgo. Si chiama perno anti-grip, ed è effettivamente un perno che ha un cuscinetto a sfera all’estremità, molto simile a una penna a sfera ma più grande. Il suo scopo è ridurre la trazione rotazionale, consentendo cambi di direzione più fluidi e riducendo il rischio che i tacchetti rimangano intrappolati nel manto erboso, che è una delle principali cause di gravi lesioni”.

“Gli studi hanno scoperto che un elevato livello di trazione rotazionale è associato ad un aumento significativo del rischio di lesioni agli arti inferiori, in particolare al legamento crociato anteriore. L’obiettivo di Chate è quello di ridurre la trazione senza compromettere lo scopo fondamentale del tacchetto”.

“Chiaramente, se tutti i tacchetti sulla suola della scarpa avessero cuscinetti a sfera, scivoleresti sempre. La raccomandazione di Chate, quindi, è di utilizzare solo tre tacchetti anti-grip alla volta, nelle aree del piede che subiscono la maggiore pressione quando un atleta cambia direzione (uno alla base dell’alluce e poi due al tallone)”.

“Non è una cura. Ma è come una cintura di sicurezza. Non significa che non puoi avere un incidente, ma riduce il rischio. Questo è l’obiettivo”.

La ricerca preliminare è promettente, scrive il Telegraph. I tacchetti sono stati testati in uno studio condotto dal gruppo di ricerca di fisiologia dell’Università di Stirling, in cui un gruppo di giocatori di rugby maschi dilettanti sono stati sottoposti a test di accelerazione, slalom e sprint. I risultati hanno mostrato che, quando indossavano i tacchetti anti-grip, i partecipanti hanno sperimentato un leggero calo della velocità di accelerazione in rettilineo. Ma hanno poi recuperato il tempo perduto facendo slalom tra i coni, suggerendo che il tacchetto anti-grip potrebbe aiutarli nei cambi di direzione in velocità.

