Grosso esonerato, a Lione ha preso solo sassi in faccia

Come previsto la dirigenza ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico italiano. Al suo posto ad interim Pierre Sage

L’indiscrezione era stata lanciata il giornalista di Sportitalia, Rudy Galetti. Il Lione pensava di esonerare il proprio tecnico Fabio Grosso. La squadra è ancora ultima (7 punti in 11 partite) in Ligue1 e Grosso non riesce a dare alla squadra la giusta scossa per risalire la classifica.

Oggi arriva la notizia fuficiale, come riporta L’Equipe. “L’allenatore italiano dell’OL, Fabio Grosso, è stato esonerato questo giovedì mattina. Il responsabile delle giovanili Pierre Sage prende il suo posto e allenerà la squadra a Lens sabato”.

Al momento non ci parla ancora, in Francia di nominare un successore e sembra che Sage accompagnerà la squadra anche a Marsiglia dopo il Lens.

“In attesa di trovare un nuovo allenatore, i dirigenti di Lione hanno scelto di affidare l’interim a Pierre Sage. Sarà una prima esperienza a questo livello per il tecnico di 44 anni. Sage, che assicurerà la sessione di allenamento di questo giovedì mattina, sarà assistito dall’ex difensore internazionale Jérémie Bréchet (44 anni, 3 selezioni), responsabile degli under 19”

Alcuni giorni fa invece si era parlato di Jorge Sampaoli, ex ct dell’Argentina che ha allenato anche il Marsiglia e quindi conosce bene la Ligue1. L’indiscrezione ha suscitato parecchio interesse. Tanto che il portale So Foot ha chiesto informazioni all’entourage dell’allenatore argentino:

“Adesso è il Lione, visibilmente poco rassicurato dai primi passi di Fabio Grosso, che ha telefonato a Sampaoli. Informazione che So Foot riesce a confermare, tanto che l’entourage dell’argentino parla di “grande squadra” quella dei lionesi, senza però escludere l’idea di un ritorno al Marsiglia. La recente partenza di Javier Ribalta, con cui Sampaoli non condivideva la stessa visione di costruire la rosa del Marsiglia, potrebbe riaccendere la fiamma tra i nostalgici di Sampa al Vélodrome“.

