Gravina: «Anche il calcio ha i suoi Sinner, ma non li fa giocare…»

“Mancini? Ieri gli abbiamo fatto anche gli auguri di compleanno, rapporto di amicizia intatto”. Ma non voleva fargli causa?

E ti pareva che anche il calcio non si sarebbe appropriato di Sinner? Eccolo dunque, Gabriele Gravina, a portare il tennista trascinatore di Davis come esempio del fatto che i talenti in Italia ci sono, il problema del calcio è che non li fa esprimere.

“Il calcio italiano ha tantissimi talenti, ne è convinto anche Spalletti – dice il Presidente della Figc – Il problema è offrire a questi talenti l’opportunità. Per esempio, Sinner ha potuto esprimere le sue qualità, dobbiamo convincere e convincerci sempre di più che questi talenti hanno bisogno di giocare, di queste opportunità. La dimostrazione la si vede dal fatto che le giovanili azzurre hanno risultati incredibili, purtroppo una volta superata l’Under 21 disperdiamo questo talento”.

Poi Gravina torna sulla Nazionale sul tribolato addio di Mancini. Aveva annunciato che gli avrebbe fatto causa. Ma dice che si vogliono ancora bene. Gli ha pure fatto gli auguri di compleanno… “Ieri gli abbiamo fatto gli auguri per il compleanno, il rapporto di affetto e amicizia per quanto mi riguarda è intatto, un rapporto che va recuperato in ogni caso perché bisogna riconoscergli un percorso di cinque anni straordinario che ci ha consentito di essere campioni d’Europa con un’imbattibilità di 37 partite”.

“Abbiamo avuto questa decisione improvvisa di Mancini, Luciano Spalletti ha dato un valore aggiunto in un momento complicatissimo, con una classifica che ci penalizzava nel girone più difficile. È riuscito a ottenere un risultato importantissimo, ora viene il bello. Ci siamo confrontati, ha ancora più voglia di lavorare, visita tutte le società e ha ottimo rapporto. Speriamo di potere avere a disposizione uno stage, ci prepareremo al meglio agli Europei. Con Luciano abbiamo trovato una nuova guida che può dare tanto al calcio italiano. Abbiamo un titolo da difendere e aspettiamo il 2 dicembre per il sorteggio. Al di là della fascia sappiamo di dover affrontare avversari di livello”.

