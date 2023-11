Di Marzio: «nessun contatto con Cannavaro, Tudor sarebbe un pronto intervento»

Garcia appeso a un filo sottilissimo. Ore di riflessioni per il presidente. Dopo le nazionali, il Napoli affronterà Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus

Napoli-Empoli prima della sosta sembra un déjà vu. Rispetto a Napoli-Fiorentina cambia solo il risultato finale e, forse, l’epilogo. De Laurentiis dopo la sconfitta subita dagli uomini di Italiano ha voluto riflettere a lungo prima di prendere una decisione drastica (al netto dei colloqui con Conte). Adesso il futuro di Garcia sembra segnato, la sosta per le nazionale dà un’altra chance al presidente azzurro che oggi è uscito dal Maradona furioso prima del fischio finale. Ne parla anche Gianluca Di Marzio:

“Il malumore di De Laurentiis era percepibile già in settimana, ed è stato accentuato dal risultato del lunch match: il presidente ha abbandonato il suo posto in tribuna d’onore al gol di Kovalenko, senza assistere agli ultimi minuti della partita. Quel che è certo è che il futuro di Garcia sulla panchina azzurra è appeso a un filo sempre più sottile“.

Tenendo sullo sfondo sempre Conte che ha già detto no a De Laurentiis, i candidati sono diversi. I nomi sono Mazzarri, Tudor e Cannavaro.

“Allo stato attuale però non ci sono stati né contatti né approfondimenti per quel che riguarda Fabio Cannavaro, nonostante la sua presenza in tribuna al fianco di De Laurentiis. Come riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport, il campione del mondo 2006 era al Maradona non perché invitato dal presidente azzurro. Adl lo ha comunque invitato a sedersi al suo fianco durante il match (con lui anche il fratello Paolo). Un altro profilo libero che potrebbe essere d’aiuto per un “pronto intervento” è quello di Igor Tudor, reduce dall’esperienza dello scorso anno all’Olympique Marsiglia“.

La scelta del presidente De Laurentiis, adesso, non è facile. Dopo la sosta delle nazionali, ad attendere il Napoli ci saranno una serie di partite fondamentali per il campionato e per la Champions. Il 25 novembre gli azzurri sfideranno l’Atalanta a Bergamo, poi al Bernabeu contro il Real Madrid in Champions. Subito dopo i big match contro Inter (in casa) e Juventus.

ilnapolista © riproduzione riservata