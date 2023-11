De Laurentiis Mazzarri: sono lontani i tempi dei litigi, ora è tutto un pucci pucci

La Gazzetta ricorda quando Adl disse: «se tua moglie decide di volerti tradire con un altro non puoi farci nulla…», Walter voleva l’Inter. E poi il caso Verratti

De Laurentiis Mazzarri: c’erano una volta i litigi, le frecciate, ora è tutto un pucci pucci.

De Laurentiis Mazzarri. La Gazzetta dello Sport ricorda quando De Laurentiis disse, a proposito della voglia di Mazzarri di andare all’Inter: «Se tua moglie decide di volerti tradire con un altro non puoi farci nulla…».

Immaginando quanti pensieri abbia avuto il presidente nei giorni in cui ha deciso di esonerare Garcia e durante la riflessione è facile immaginare come la fiducia nel lavoro e il legame con la città abbiano giocato un ruolo decisivo per richiamare Mazzarri, con cui il rapporto non era finito bene, ma poi, nel tempo, è ripreso sul piano di stima e affetto. «Se tua moglie decide di volerti tradire con un altro non puoi farci nulla…» disse nella primavera del 2013 De Laurentiis, riferendosi alla volontà di Mazzarri di andare all’Inter.

Ieri alla presentazione del libro di Mario Giuffredi (per lui, per il suo venire dalla strada, De Laurentiis ha scomodato Federico Fellini e il capolavoro La strada, speriamo che il buon FF l’abbia presa a ridere), Adl ha anche cambiato versione sul mancato arrivo di Verratti a Napoli. Per anni, ha ripetuto la litania che Verratti saltò per colpa di Mazzarri che il regista non lo voleva, per di più giovane. Adesso, improvvisamente, la responsabilità non è più di Walter ma dell’agente di Verratti che lo portò al Psg.

LA NUOVA VERSIONE SUL MANCATO APPRODO DI VERRATTI A NAPOLI (NON È PIÙ COLPA DI WALTER)

De Laurentiis cambia versione su Verratti e sul suo mancato arrivo al Napoli. Ormai si parla di tanti anni fa, più di dieci anni fa. De Laurentiis ha sempre dato a Mazzarri la responsabilità del mancato arrivo di Verratti.

Adesso, invece, ha cambiato versione. Alla presentazione deli libro di Giuffredi ha detto:

«Avevamo messo gli occhi su Verratti, volevamo riunire lui, Immobile e Insigne che avevano fatto benissimo con Zeman. Giustamente il procuratore di Verratti disse: “vado a Parigi”».

Strano. Per anni ha detto sempre che la responsabilità fu di Mazzarri che non voleva il regista. Adesso non è più il caso di ricordarlo.

Ecco cosa riportò Repubblica a luglio 2014:

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della riunione della Lega di serie A dedicata alla discussione sul nome del futuro presidente della Federcalcio, conferma un particolare di mercato destinato a far discutere. “Con il presidente del Pescara, Sebastiani, avevo già concordato tutti i dettagli dell’acquisto di Verratti. Ho chiesto il disco verde a Mazzarri e lui mi ha risposto che non lo avrebbe fatto giocare”. De Laurentiis è intervenuto anche sul futuro della Juventus. “Forse senza Conte ha guadagnato, non perso”. Infine un confronto tra politica e pallone: “Il Renzi del calcio è Malagò, il presidente del Coni”.

