Dani Alves, la vittima di stupro: «Danni morali e conseguenze irreparabili»

Marca: la giovane non ha rinunciato al risarcimento di 150.000 euro e ha ammesso di aver avuto conversazioni con il calciatore e la sua difesa.

Dani Alves è in carcere da quasi un anno e la procura ha chiesto nove anni di reclusione per l’ex calciatore di Barcellona e Juventus, accusato di violenza sessuale. Marca scrive:

“La giovane che ha denunciato Dani Alves per stupro ha chiarito di non aver raggiunto alcun accordo con la difesa, nonostante abbia tenuto “conversazioni” con loro per volere del calciatore, e ha sottolineato che il danno morale e le conseguenze che ha subito sono “irreparabili”. L’avvocato della donna, Ester Garcia, specifica che non è stato possibile finora raggiungere un’intesa con la difesa di Alves, date le “diverse posizioni delle parti in merito all’estrema gravità dei fatti e alle sanzioni da infliggere”. La denunciante non ha rinunciato al risarcimento che potrebbe ricevere. Tuttavia, nella sua dichiarazione sottolinea che “in qualsiasi crimine contro la libertà sessuale i danni morali e le conseguenze sono irreparabili”.

La difesa di Alves ha proposto di avviare colloqui volti a raggiungere un accordo con l’Ufficio del pubblico Ministero che avrebbe ridotto la pena per il calciatore in cambio del riconoscimento dei fatti e del risarcimento alla denunciante, ma alla fine non è stato raggiunto alcun accordo. Il brasiliano ha pagato i 150.000 euro fissati”.

IL PROCURATORE CHIEDE NOVE ANNI DI CARCERE (Relevo):

Nel corso dell’inchiesta e del relativo processo Alves ha più volte cambiato la sua versione dei fatti, inizialmente negando tutto per poi spiegare che lo avrebbe fatto per non ammettere il tradimento alla moglie. La sentenza non è ancora arrivata, ma è chiaro che l’ex calciatore rischia grosso. Il procuratore avrebbe chiesto nove anni di prigione contro il brasiliano, ma non è tutto. Ha anche chiesto il versamento di 150.000€ alla vittima.

LE DICHIARAZIONI DEL CALCIATORE A LA VANGUARDIA:

«Quando sono entrato in quella porta, al primo ufficiale carcerario che mi ha assistito ho detto: ‘ Sono Dani Alves, il calciatore di fama internazionale è rimasto dietro le sbarre. Sono stato in posti e situazioni molto peggiori. In prigione si perde la libertà, ma la gente qui è molto amichevole. Non ho lamentele da fare».

ilnapolista © riproduzione riservata