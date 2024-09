Bezzecchi di Marquez: “è il pilota più sporco in pista, ma tanto non lo penalizzano” (Corsera)

Allarme in Ducati, Dall’Igna: «Marquez è un potenziale pericolo per l’armonia della struttura ma siamo ben allenati a queste situazioni»

Bezzecchi di Marquez: “è il pilota più sporco in pista, ma tanto non lo penalizzano”.

La lite tra Bezzecchi e Marquez continua a far discutere anche perché da ieri Marquez è passato in Ducati, team Gresini.

Come scrive il Corriere della Sera.

Ieri la Vr46 ha ufficializzato l’ingaggio di Fabio Di Giannantonio al posto di Luca Marini, il fratello di Rossi ha preferito andare alla Honda. Confermato invece Marco Bezzecchi, che con Marquez ha avuto un litigio acceso domenica a Valencia, definendolo «il più sporco in pista, ma tanto non lo penalizzano». Il romagnolo dal carattere fumantino è andato ad affrontarlo faccia a faccia, l’altro ha replicato sarcastico: «Quando Bezzecchi crescerà, si sarà pentito di avermi detto certe cose». Anche questo potrebbe essere un’anteprima del 2024.

Gigi Dall’Igna, il capo del reparto corse della Ducati, è convinto di poter tenere sotto controllo la situazione: «In questi anni ci siamo fatti le ossa, Marquez è un potenziale pericolo per l’armonia della struttura ma siamo ben allenati a queste situazioni» ha detto al Gr Rai. In fondo Marc su una Desmosedici è anche una sua grande scommessa.

LO SCONTRO DI DOMENICA DOPO LA SCORRETTEZZA DI MARQUEZ IN PISTA

Repubblica scrive della lite ieri a Valencia tra Bezzecchi e Marquez e di quel che potrà accadere in Ducati con l’avvento del fu fuoriclasse spagnolo.

A proposito: sul palco è salito anche lui, il dg della Rossa, a ritirare il trofeo dei costruttori. Mai riconoscimento è stato più meritato. Dall'Igna, arrivato 10 anni fa nell'azienda emiliana, è il Leonardo dei motori: con lui, la Ducati ha stravinto in MotoGp, Superbike e altre categorie ancora. Se davvero resta fino alla pensione, preparatevi a mondiali monomarca o quasi. Ma a rendere emozionanti le gare ci penseranno i piloti stessi, a partire dal divisivo Cannibale catalano: «Cercheremo di gestire la situazione», promette l'ingegnere. Però Marco Bezzecchi, mandato gambe all'aria da Marc subito dopo il via, al termine del gp è andato nel motorhome dello spagnolo per dirgli di tutto. «Quando capirà, si pentirà delle parole pronunciate», ha tagliato corto Marquez, livido.

