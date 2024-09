Basta squadre schiave di possesso palla e schemi, Guardiola ha scoperto il dribbling (Guardian)

La rivoluzione di Doku al City. “Nel gioco moderno infinitamente misurato, il dribbling è l’ultima vera creazione, più

arte che sport”

Mentre tutti ancora parliamo del Guardiolismo e persino in Inghilterra comincino ad averne a noia, è successo che Guardiola – quasi a sua insaputa – si sta innamorando del dribbling. E che questa sia la novità vera del Manchester City di quest’anno. “Il calcio è una gabbia alla ricerca di un uccello. E qui quell’uccello si chiama Jérémy Doku“, scrive Jonathan Liew sul Guardian.

Il Guardian scrive “l’arrivo di Doku dal Rennes in estate si vociferava che non si fosse un acquisto di Pep Guardiola ma di un affare guidato dal direttore sportivo, Txiki Begiristain. Come la pausa termale che non avresti mai comprato per te stesso, Doku potrebbe non essere il giocatore che Guardiola desiderava. Gli scarabocchi di graffiti sui muri del palazzo. La piccola scintilla d’invenzione che rende carne la macchina. La pura gioia del palleggio”.

Sabato scorso Doku ha fatto 11 dribbling contro il Liverpool, record in una partita di Premier League negli ultimi due anni. In questa stagione ha una media di sei dribbling a partita, quasi il doppio di Eberechi Eze, secondo in classifica. “E ovviamente sarebbe ridicolo descrivere qualcosa di così naturale, elementare e onnipresente come il dribbling come un’abilità perduta. Ma in quanto trendsetter e creatore di tendenze, l’emergere di Doku come attore principale nella difesa del titolo del City ha un significato curioso”.

In pratica, scrive Liew, i dribblatori di questi ultimi anni giocavano per squadre in difficoltà o a metà classifica. “Questa è stata la tendenza ai massimi livelli: con i club d’élite schiavi del possesso palla e dell’attacco strutturato, il dribbling si è ritirato nel dominio degli sfavoriti, che hanno più spazio in cui imbattersi e faranno sempre più affidamento sul contropiede”.

Lo stesso Guardiola l’anno scorso disse che “oggi il calcio sta perdendo il palleggio. Senza giocatori che palleggiano non si può fare nulla”. Insomma, “Guardiola vede questa come la prossima grande opportunità tattica. Che in un gioco sempre più strutturato e sistematizzato, il giocatore che riesce a mettere subito fuori gioco un avversario può diventare un punto fondamentale di differenza”.

“Ma il dribbling – continua Liew – non è un’abilità ripetibile. Fallisce tanto spesso quanto riesce. Non è tanto una funzione della tecnica quanto puro istinto”. “Nel gioco moderno infinitamente misurato, infinitamente decifrato, infinitamente mercificato, il palleggio è forse l’ultima fonte della vera creazione, più vicino all’arte che allo sport”.

“Non esistono due dribbling uguali perché non esistono due dribblatori uguali. Come la musica, sono tutti costruiti dalle stesse note di base – collo del piede, passo esterno, suola, tallone – ma traggono il loro carattere inimitabile dal contesto e dal ritmo, dalla forma del corpo, dall’inganno, dall’interazione tra movimento e immobilità”.

“Kaoru Mitoma, che ha scritto la sua tesi universitaria sul dribbling, è più un commerciante di merletti. Le sue dita dei piedi sono rivolte verso il basso come quelle di un ballerino, il suo peso corporeo affonda nel terreno, prima di colpire la palla con la parte superiore del piede per far perdere l’equilibrio al difensore. Dejan Kulusevski muove la palla con delicati colpetti del mignolo, come un uomo che dribbla sul precipizio più stretto della Terra. Caroline Graham Hansen, al contrario, dribbla senza mai dribblare veramente: danze, finte, strascichi, poi la grande sterzata del corpo. John McGinn, nel frattempo, è forse il più grande palleggiatore di culi del mondo. Il culo di John McGinn sussulta. Il culo di John McGinn si muove. Il culo di John McGinn gira. E poi in un lampo il culo di John McGinn scompare, per non essere mai più visto”.

ilnapolista © riproduzione riservata