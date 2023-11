Che noia il calcio by Guardiola, robotico e irreggimentato. I nuovi allenatori sono tutti uguali (Telegraph)

“Un calciatore fuori dagli schemi rischia la sostituzione. I corsi per coach sono standardizzati. Lo stile di oggi è il prodotto della paura di fallire”

Che bello quando il calcio non era tutto Guardiola, era un cosa libera, quando si segnava da fuori area. “Adesso azioni che portano gli attaccanti a tirare davanti alla linea sembrano l’unico modo per andare avanti”. Secondo il Telegraph “c’è un evidente appiattimento di stili in Premier League. Il controllo è tutto e le squadre sono più irreggimentate nel modo in cui si muovono, con e senza palla. È più probabile che la spontaneità ti faccia sostituire che applaudire. Ogni volta che viene nominato un nuovo allenatore, generalmente dicono la stessa cosa. A loro piace mantenere il possesso palla, giocare a ritmi elevati, pressare e riconquistare velocemente”. Il nome in sottofondo qui è sempre lo stesso: Guardiola. Il Guardiolismo. Anche se persino lui si è arreso ad ammettere l’importanza del culo.

Thom Gibbs addirittura definisce “partite ridicole” Tottenham-Chelsea (4-1) Manchester City-Chelsea (4-4). Dice che c’è “una domanda controintuitiva da porre: ma il calcio della Premier League è diventato più noioso?”

Il suo è un pezzo a tesi. La tesi è che sì: è più noioso. E andrà sempre peggio.

“Negli ultimi 20 anni è avvenuta una riduzione costante dei tiri da fuori area: da 13 ai quasi 9 attuali. Anche i gol di testa sono in calo, rappresentando quasi un gol su cinque in Premier League nel 2004/05, ora più di uno su 10. I calci di punizione diretti funzionano allo stesso modo dei tiri da fuori area, anche se i gol da fuori area sono rimasti fermi suggerendo che i giocatori siano più intelligenti nella scelta dei tiri da effettuare. Oppure sono sottoposti a rigide istruzioni”.

Lo aveva detto lo scorso anno Cesc Fabregas: “Si sta facendo un gioco robotico. Guardi le partite e sai cosa succederà”

Pep Guardiola, dunque.

“Il successo è la propaganda più potente per l’ortodossia e la brillantezza dei suoi metodi altamente irreggimentati viene copiata in tutto il mondo. Pochi osano provare qualcosa di diverso. Solo Diego Simeone è un dissidente costante ai massimi livelli”.

Il pezzo parla di “perfezionisti e ossessionati dal calcio”. “Gli schemi di gioco sono stati elaborati per anni, ma ora sono più dettagliati e progettati per creare scenari specifici in campo, in particolare i sovraccarichi artificiosi così fondamentali per il successo del Manchester City di Guardiola. La maggior parte degli allenatori ora esegue sessioni di allenamento più brevi, ma con un’intensità maggiore. Il tempo trascorso nella sala di analisi video compensa il deficit. Non sembra molto divertente”.

“Non è tutta colpa di Guardiola – continua Gibbs – La standardizzazione dei corsi per allenatori sforna laureati con opinioni sostanzialmente simili e l’aumento dei dati significa che molti club inglesi impiegano più analisti. C’è la sensazione che si stia perdendo qualcosa.

Nick Hancock è il popolare conduttore di “They Think It’s All Over” e ora dirige il podcast “The Famous Sloping Pitch”. E dice: “I giocatori sono di gran lunga più forti, molto più in forma e sanno fare più cose, ma ciò non rende il gioco più emozionante. Sento persone alle partite che insultano i giocatori per certe decisioni e io penso ‘fanno solo esattamente quello che gli viene detto’. Sono quasi spariti i giorni in cui un giocatore afferrava la partita per la collottola e la rigirava”.

La sua opinione è che lo stile di oggi sia il prodotto di una copertura calcistica satura e della paura di fallire. “Ho la sensazione che i giocatori e gli arbitri non siano mai così contenti come quando c’è una pausa di gioco, perché non possono essere colpevoli di nulla. Ciò è amplificato dal fatto che cercano sempre di immunizzare il gioco dall’errore umano. Questo è esattamente ciò che il gioco non è. È abilità e atletismo sublimi, ma riguarda anche la fallibilità degli esseri umani. Avendo campi perfetti e sette sostituti, tutte queste cose sono lì per garantire che vinca la squadra giusta”.

Il problema, continua il Telegraph, è che “la banda di pazzi non può battere il club culturale quando tutti sono un club culturale”.

“Per ora, almeno, il clamore e la furia della Premier League sembrano ancora vitali quanto le sue pubblicità. Lentamente, però, aspettatevi un ulteriore scivolamento verso l’irreggimentazione. Se le tendenze attuali continueranno, il calcio diventerà sempre più raffinato, ottimizzato e, in ultima analisi, privo di fascino. Pensa al tuo match preferito di tutti i tempi, uno scontro a fuoco. Era impeccabile o era sciolto, selvaggio e scardinato? In futuro questa seconda categoria potrebbe non esistere più”.

