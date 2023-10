Scommesse: Zaniolo, Tonali e Fagioli rischiano fino a tre anni di stop (Il Messaggero)

Se i club sapevano e non hanno denunciato, i dirigenti rischiano una squalifica non inferiore a sei mesi

Scommesse: Zaniolo, Tonali e Fagioli rischiano fino a tre anni di stop. Scrive così Il Messaggero che spiega:

La violazione dell’articolo 24 del codice di giustizia sportiva (scommesse su partite di cacio da parte di professionisti tesserati) prevede sanzioni dall’inibizione a una squalifica di tre o più anni, con multe a partire da 25mila euro. In base all’articolo 9 le pene sarebbero estese su richiesta della Figc (per le competizioni Uefa e Fifa) anche a calciatori o dirigenti per comportamenti tenuti in Italia, ma successivamente tesserati all’estero: come Paratici, sospeso dal Tottenham per la condanna sportiva nel caso Juventus.

E le società invece cosa rischiano? Nulla, a meno che… a meno che non sapessero.

Se qualcuno di Juve, Milan, Roma o altri club avesse avuto l’informazione che Fagioli, Tonali e Zaniolo avevano scommesso, avrebbero dovuto denunciarli. Rischiano una squalifica non inferiore a sei mesi.

Fabrizio Corona ha detto ieri sera a Sportitalia che la Juventus sapeva.

Fabrizio Corona a Sportitalia:

“La Juventus sapeva di Fagioli dal primo agosto, quando è uscita la notizia non l’ha portato in Tournée e ha cercato di pulirlo, omettendo di denunciare. Questo è un reato da retrocessione. Sto facendo un’inchiesta pulita al pari della Magistratura. Non sono coinvolti arbitri e allenatori. Se dovessero ammazzarmi sarei contento: sarebbe la fine di una storia bruttissima.

Fabrizio Corona: “La polizia è andata a Coverciano solo dopo che è venuta da me, altrimenti non sarebbe mai andata a colpo sicuro, non lo avrebbero fatto prima della partita della Nazionale. Se Tonali e Zaniolo sono andati via da Coverciano perché è vero. Sto andando a prendere le prove dalla fonte zero: non sono coinvolti solo loro due”.

