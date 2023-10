Il masochismo dal basso (o da dietro) del Brighton di De Zerbi che regala un rigore al Liverpool – VIDEO

Il Brighton domina eppure finisce il primo tempo sotto 1-2 a causa di un accesso di autolesionismo: la solita costruzione autodistruttiva

Il Brighton di De Zerbi domina il primo tempo col Liverpool di Klopp eppure lo chiude in svantaggio per 2-1. Fino al 40esimo è praticamente un assedio, si gioca quasi a una porta sola. Il Brighton riesce a segnare con Adingra al 20esimo. Poi, prima subisce il pareggio di Salah al minuto 40. LA PARTITA È POI FINITA 2-2

Ma il pasticciaccio avviene subito dopo. E ovviamente a causa della famigerata costruzione dal basso o da dietro.

Il Brighton di De Zerbi, ovvero come farsi male da sé

Il suicidio calcistico è confezionato da Igor che non trova di meglio che rifugiarsi in un retropassaggio al portiere Verbuggen il quale ovviamente se ne guarda bene dallo spazzare lontano – è un’eresia, sarebbe come una bestemmia, quindi che fa? Appoggia in area di rigore a Pascal Gross su cui però va in pressing Szoboslai il quale ruba palla e quindi si appresta solo soletto a depositare in rete. Gross a questo punto non può far altro che abbatterlo in area. Calcio di rigore. Dal dischetto va Salah e il primo tempo finisce 2-1 per il Liverpool. La follia autolesionistica non ha limite.

IL CREDO DI ZERBI (la recente intervista al Daily Mail)

Roberto De Zerbi è l’allenatore del momento. O uno degli allenatori del momento. La sconfitta interna in Europa League contro l’Aek di Almeyda non ne ha interrotto il cammino. I media inglese, e non solo, lo rincorrono. Il Daily Mail lo ha intercettato proprio prima della sfida di Europa League, la prima partita europea della storia del Brighton.

Scrive il quotidiano:

Tutti al club dicono che sommerge i suoi giocatori con informazioni. È una persona alla mano che lega facilmente, sia con un barbiere di nome Mehmet che taglia i capelli in un negozio vicino al suo appartamento e con il quale prende regolarmente il caffè, o con il personale del Brighton.

A volte si arrabbia e può esplodere ma si calma rapidamente. La descrizione più comune è che è “ossessionato” dal calcio.

Annuisce.

“Il calcio”, risponde. “E le sigarette.’

Aggiunge: “Penso di essere davvero fortunato nella vita perché il mio lavoro è la mia passione. Mi piace lavorare. Le persone che lavorano all’interno del calcio guadagnano tanto, e per questo mi considero molto fortunato.”

“Il calcio è un hobby, un lavoro, una passione, è la mia vita. Il problema è quando non ci sono partite. Mi piace passare il tempo con il mio assistente a guardare la Champions League, e per noi è un onore giocare in Europa League in questa stagione perché se vivi per il calcio e puoi giocare a metà settimana, è un onore, un piacere.’

Quindi la pausa internazionale è stata abbastanza difficile per te allora? “Sì!’

Scrive il Mail che De Zerbi era in una rosa di tre allenatori per la successione di Graham Potter, era stato indicato dall’algoritmo prodotto da StarLizard. Dopo l’incontro, De Zerbi divenne l’unico candidato.

