I grandi colpi possibili del mercato estivo per il Telegraph: c’è Osimhen, ma non Kvaratskhelia

Nella lista c’è di tutto, dall’ovvio Mbappé ad Alphonso Davies, da Kimmich a tre giocatori del Chrystal Palace

“Il mercato estivo si aprirà ufficialmente tra poche settimane ed è già chiaro che i più grandi club della Premier League e d’Europa rottameranno un gruppo selezionato di giocatori”. Il Telegraph allora fa la lista delle 20 operazioni potenziali più “importanti”. C’è Osimhen. Ma non Kvaratskhelia, che pure per i media francesi è accostato al Psg.

Secondo il Telegraph, “uno degli attaccanti più dinamici e pericolosi del calcio mondiale, Osimhen dovrebbe lasciare il Napoli quest’estate. L’interesse del Psg per il nigeriano è consolidato, ma resta da vedere se qualche club di Premier League sarà disposto a sborsare i soldi necessari per un giocatore che ha segnato 48 gol in campionato nelle ultime due stagioni”.

Gli altri nomi nella lista del quotidiano inglese sono: Benjamin Sesko (RB Lipsia), Jarrad Branthwaite (Everton), Kylian Mbappe (Paris St-Germain), Conor Gallagher (Chelsea), Nico Williams (Atletico Bilbao), Ivan Toney (Brentford), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Mason Greenwood (Manchester United), Michael Olise (Crystal Palace), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Viktor Gyokeres (Sporting CP, Marc Guehi (Crystal Palace), Amadou Onana (Everton), Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Eberechi Eze (Crystal Palace), Joao Neves (Benfica), Jean-Clair Todibo (Nizza), Georgij Sudakov (Shakhtar Donetsk).

