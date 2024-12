Conte è tornato dalle vacanze ma è a Torino. La firma con De Laurentiis a metà settimana (Sky)

Lukaku sembra uno spiraglio che lentamente sembra chiudersi. Non è da escludere che Conte possa mantenere una base di lavoro che poggi sulla difesa a 4

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che Conte fosse a Napoli. Prima Alvino e poi Sky però smentiscono. Il futuro tecnico del Napoli è ritornato delle vacanza ma in questo momento si trova a casa sua a Torino. Dovrebbe andare a Roma presto, nella sede della Filmauro, per firmare il contratto. L’ufficialità arriverà a metà settimana. Lo annuncia Massimo Ugolini su Sky.

La firma di Conte dovrebbe arrivare a metà settimana

Le parole Ugolini:

«Manca solo la firma, dovrebbe arrivare a metà settimana, a Roma negli uffici della Filmauro. Conte è tornato dalle vacanze ma è a Torino. Firma che legherà Conte al Napoli per i prossimi tre anni, sei milioni all’anno più bonus ovviamente senza clausole di vie d’uscite. C’è la volontà di lavorare sulla base di quest’anno, la stessa dello scudetto. Il sacrificabile è Osimhen, Kvara e Di Lorenzo fanno parte del progetto. Lukaku sembra uno spiraglio che lentamente sembra chiudersi. Sono sviluppi che evidentemente Conte con manna e De Laurentiis faranno nelle prossime ore. Sono discorsi evidentemente già cominciati. Non è da escludere che Conte possa mantenere una base di lavoro che possa poggiare sulla difesa a 4 e magari giocare con il 4-2-4 usato a Bari. L’attesa racconta che la firma dovrebbe arrivare a metà settimana, manca veramente poco per l’annuncio ufficiale».

A concludere sul Napoli, dallo studio di Sky le parole di Alessandro Sugoni, esperto di calciomercato:

«Ancora dovranno aspettare qualche ora i tifosi del Napoli. La firma dovrebbe arrivare intorno alla metà della settimana. Psg su Kvara: Se ne è parlato molto, soprattutto in Francia. Ma di sicuro, lui (ma anche Di Lorenzo) per Antonio Conto è un elemento imprescindibile».

