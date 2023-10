Giroud, il Milan lo inserisce ufficialmente tra i portieri

La società rossonera ha deciso di omaggiare l’attaccante inserendolo sul sito nella lista dei portieri

Una giornata da ricordare per Giroud, dopo l’espulsione di Maignan, il francese è stato costretto ad indossare la maglia del portiere e difendere i pali per gli ultimi minuti della sfida contro il Genoa. Un finale che è valso all’attaccante rossonero anche una grande parata. Proprio per questo la serata è sicuramente da ricordare per Giroud, tanto che il Milan ha deciso di celebrarla “in modo ufficiale” con la versione inedita del suo numero 9.

La Francia si era limitata ad aggiornare in modo scherzoso le convocazioni dei portieri, aggiungendo Giroud alla grafica pensata per gli estremi difensori e condividendo sui social il divertente risultato.

Du coup, on a dû actualiser la liste 😂@_OlivierGiroud_ 🧤😜 pic.twitter.com/rBZX9RwctW — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2023

Il Milan ha omaggiato la prestazione insolita di Olivier inserendo il profilo del giocatore nella sezione dedicata ai portieri sul sito ufficiale del club.

Inoltre, da oggi e per alcuni giorni, nei punti vendita rossoneri e sullo store online del club sarà possibile comprare la maglia da portiere con la personalizzazione “Giroud 9”.

Giroud al termine di Genoa-Milan 0-1 aveva detto

«Penso che era meglio uscire verso la palla, non sapevo se Calabria ce l’avrebbe fatta con la testa, ho preso coraggio e sono andato a prendere la palla, non pensavo di vivere questa emozione nell’altra porta, nella nostra porta».

«Ero forse il più grosso della gara, normalmente sono andato in porta, mi piaceva da piccolo fare il portiere, ho vissuto un’emozione speciale quando fatto la parata, quasi come un gol».

«Era molto importante vincere qua contro quest squadra che aveva vinto contro Lazio, Rona, pareggiato contro il Napoli. Loro hanno cominciato con grande intensità, non siamo stati perfetti ma la cosa più importante sono i tre punti».

