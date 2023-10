Bellingham è il re del Clasico, Xavi deve ancora imparare parecchio da Ancelotti

Il Madrid vince in rimonta a Barcellona. Carletto cambia la partita con i cambi, Xavi non sa rimediare. Hey Jude dei Beatles batte i Rolling Stones

Bellingham decide anche il Clasico, Hey Jude dei Beatles batte i Rolling Stones

Hey Jude ha vinto ancora. Bellingham è semplicemente mostruoso. Ha deciso anche il Clasico. Il Real Madrid ha vinto 2-1 in rimonta a Barcellona. Una partita pazzesca, bellissima, con ritmi che in Italia ci sogniamo. Il Barça ha dominato per circa 55 minuti.

Spettacolo pure sugli spalti con i Rolling Stones ospiti d’onore del Barça che ha giocato con la mitica linguaggia sulla maglietta in opposizione al coro beatlesiano “Hey Jude” dei madridisti per Bellingham.

Ha segnato subito il Barça con Gundogan su strafalcione difensivo del Madrid. Ha colpito due pali. Il Real era in evidente difficoltà. Xavi aveva costruito una gabbia attorno a Jude mentre Vinicius come spesso gli capita stava ingaggiando battaglie personali contro nemici più o meno inventati.

Poi, però, nella ripresa è salito in cattedra innanzitutto Ancelotti che dalla panchina ha cambiato il match. Prima Camavinga per Mendy, poi soprattutto Modric al posto di Kroos (oltre a Joselu per Rodrygo). È cominciata un’altra partita.

Con Bellingham primattore. Prima il pareggio al 68esimo con una mazzata da 25 metri su cui Ter Stegen ha solo potuto blandamente opporre una mano. E poi al 92esimo si è fatto trovare nell’area piccola, alla Paolo Rossi, per buttare in porta un pallone vagante. Ma non così, sotto le gambe di Ter Stegen. Ha messo subito il timbro sul Clasico, alla sua prima apparizione, come solo i fuoriclasse sanno fare.

Nella ripresa i catalani sono calati e Xavi non ha saputo opporre contromisure. C’era anche un rigore molto dubbio per fallo su Camavinga.

Mick Jagger è rimasto ammutolito. Hanno vinto ancora i maledetti Beatles, risuona “Hey Jude” per il calciatore oggi più forte del mondo.

Ancelotti ha dato l’ennesima dimostrazione di classe pura. La sola fatica è stata riuscire a evitare che Vinicius si facesse espellere, per due volte Carletto è andato a prenderlo come si fa con i figli bizzosi.

IL BARCELLONA SI CONSOLA VINCENDO LA PARTITA DEL MARKETING

Il Barcellona dà lezione di marketing, porta Mick Jagger in tribuna al Clasico.

Voi a Madrid cantate Hey Jude? Noi a Barcellona portiamo i Rolling Stones oltre ad avere la maglietta con la linguaccia. È successo oggi a Montjuic dove si sta giocando Barça-Real Madrid. Per la serie “che cos’è il marekting” e quali sono le sconfinate potenzialità del football.

Il Barça sta vincendo per 1-0, Gundogan ha bucato la rete di Kepa al 6′. Lo spettacolo è anche sugli spalti. Lo spiega bene il Mundo Deportivo:

“L’alleanza tra l’FC Barcelona e Spotify , lo sponsor principale della maglia del Barça, ha permesso di vedere un’immagine senza precedenti. Non solo sulla maglia del Barça, dove i giocatori sfoggiano il logo della leggendaria band dei Rolling Stones in questo Clasico, ma anche i loro leader nell’area dello stadio olimpico di Montjuïc”.

Infatti sulle tribune ci sono anche Mick Jagger e Ronnie Wood, due dei tra membri dei Rolling Stones:

“Entrambi sono atterrati ieri a Barcellona e questo sabato assistono al Classico tra Barcellona e Real Madrid. Prima che la partita iniziasse, una delle loro canzoni più emblematiche (“Stand me up”) risuonava a tutto volume dagli altoparlanti dello stadio, sia Jagger che Wood hanno iniziato a ballare, mentre sugli spalti faceva rumore una coreografia molto speciale, con l’icona della bocca con la lingua fuori“.

In molti hanno pensato che la scelta di chiamare i Rolling Stone sia una precisa strategia di comunicazione. Una netta opposizione al Real Madrid che ha rivisitato un brano dei Beatle, altra iconica band inglese, per celebrare le gesta di Bellingham. “Hey Jude” spesso risuona al Bernabeu in onore proprio del centrocampista inglese.

Per rimarcare che Barça e Real sono come l’Alfa e l’Omega, i blugrana hanno scelto il rock dei Rolling Stone, con il brano “Stand me up”, appunto.

