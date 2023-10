Barcellona-Real Madrid è anche Rolling Stones-Beatles

I catalani con la maglia ispirata a Mick Jagger per rispondere al pianeta Madrid che canta “Hey Jude” in onore di Bellingham

Oggi alle 16:15 andrà in scena il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. La sfida tra i due club non sarà solo calcistica quest’anno.

Per l’occasione, le due squadre indosseranno delle maglie particolari; quella dei blaugrana sarà ispirata ai Rolling Stones, mentre quella dei blancos ai Beatles. Da quando è approdato in Spagna Jude Bellingham, al Bernabeu si celebra il talento inglese cantando “Hey Jude” della band di Liverpool.

🎶🎶🎶 #ElClasico 🔵🔴🆚⚪ de hoy es un Rolling Stones contra los Beatles en toda regla 👅 El Barça llevará en la camiseta el logo de los Rolling 👉 En el Bernabéu se canta en cada partido una versión del ‘Hey jude’ de The Beatles, en honor a Bellingham pic.twitter.com/wUBmNclYbB — MARCA (@marca) October 28, 2023

Per il Barcellona rientra Lewandowski dall’infortunio, ma probabilmente partirà dalla panchina.

LE PAROLE DI ANCELOTTI IN CONFERENZA:

«Siamo motivati, è una partita importante, speciale. Sarà il primo Clasico di questa stagione, ma ce ne saranno altri: Supercoppa, ritorno, Coppa, Champions League… ci sono tante occasioni per incontrarsi di nuovo, ho la sensazione che domani sarà solo il primo. E ci siamo arrivati ​​bene».

«È solo una partita ma è importante. Sono tre punti ma valgono tantissimo per il dinamismo della squadra. È importante per tutti, anche per la squadra, ma la stagione è molto lunga ed è troppo presto per dire che questa partita sarà decisiva. Ci sono molte squadre che stanno lottando, come Girona e Atlético, e sarà un campionato molto competitivo fino alla fine».

XAVI IN CONFERENZA:

«Per noi il Clasico è molto importante, tutti vogliono giocare, tutti vogliono mettersi alla prova. Siamo molto entusiasti».

«Mi ha sorpreso vedere allenarsi giocatori che avevamo quasi scartato. Tutti vogliono essere lì. Le sensazioni sono molto buone per tutti».

«Il Real Madrid ha cambiato sistema con l’arrivo di Bellingham. Dobbiamo monitorare le uscite nello spazio di Rodrygo e Vinicius. Le sue qualità devono essere ridotte al minimo».

