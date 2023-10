Il Barcellona spiega che cos’è il marketing, porta Mick Jagger in tribuna al Clasico

Il Real Madrid canta “Hey Jude” dei Beatles per Bellingham e il Barça gioca e sfoggia la linguaccia degli Stones sulla maglia e li invita in tribuna

Il Barcellona dà lezione di marketing, porta Mick Jagger in tribuna al Clasico.

Voi a Madrid cantate Hey Jude? Noi a Barcellona portiamo i Rolling Stones oltre ad avere la maglietta con la linguaccia. È successo oggi a Montjuic dove si sta giocando Barça-Real Madrid. Per la serie “che cos’è il marekting” e quali sono le sconfinate potenzialità del football.

Il Barça sta vincendo per 1-0, Gundogan ha bucato la rete di Kepa al 6′. Lo spettacolo è anche sugli spalti. Lo spiega bene il Mundo Deportivo:

“L’alleanza tra l’FC Barcelona e Spotify , lo sponsor principale della maglia del Barça, ha permesso di vedere un’immagine senza precedenti. Non solo sulla maglia del Barça, dove i giocatori sfoggiano il logo della leggendaria band dei Rolling Stones in questo Clasico, ma anche i loro leader nell’area dello stadio olimpico di Montjuïc”.

Infatti sulle tribune ci sono anche Mick Jagger e Ronnie Wood, due dei tra membri dei Rolling Stones:

“Entrambi sono atterrati ieri a Barcellona e questo sabato assistono al Classico tra Barcellona e Real Madrid. Prima che la partita iniziasse, una delle loro canzoni più emblematiche (“Stand me up”) risuonava a tutto volume dagli altoparlanti dello stadio, sia Jagger che Wood hanno iniziato a ballare, mentre sugli spalti faceva rumore una coreografia molto speciale, con l’icona della bocca con la lingua fuori“.

In molti hanno pensato che la scelta di chiamare i Rolling Stone sia una precisa strategia di comunicazione. Una netta opposizione al Real Madrid che ha rivisitato un brano dei Beatle, altra iconica band inglese, per celebrare le gesta di Bellingham. “Hey Jude” spesso risuona al Bernabeu in onore proprio del centrocampista inglese.

Per rimarcare che Barça e Real sono come l’Alfa e l’Omega, i blugrana hanno scelto il rock dei Rolling Stone, con il brano “Stand me up”, appunto.

Le diverse interpretazioni di Barça-Real da parte di Ancellotti e Xavi

Ancelotti:

«Siamo motivati, è una partita importante, speciale. Sarà il primo Clásico di questa stagione, ma ce ne saranno altri: Supercoppa, ritorno, Coppa, Champions League… ci sono tante occasioni per incontrarsi di nuovo, ho la sensazione che domani sarà solo il primo. E ci siamo arrivati ​​bene».

Xavi:

«Ci sono più nervi, più tensione che in una partita normale. Devi controllarti ed è difficile. Devi avere la testa fredda. In Argentina diranno River-Boca e a Siviglia Betis-Sevilla. Ma è sicuramente la partita più importante a livello di club. Qualunque cosa accada non deciderà nulla. Nervi, tensione. È diverso da qualsiasi altra partita, ma il mio compito è controllare i giocatori».

