Spagna, è già rottura totale tra la nazionale femminile e la nuova ct Montse Tomé (Relevo)

Ieri sera il confronto molto duro tra calciatrici e ct. Le campionesse del mondo non hanno digerito la mancata convocazione della Hermoso

La nazionale femminile della Spagna ha, a ragione, scatenato un terremoto di proporzioni enormi. Lo scandalo che ha coinvolto la Hermoso è stata la scintilla che ha portato alla protesta delle altre calciatrici. Le campionesse del mondo, e non solo, non sono più disposte a tollerare il comportamento della Rfef, la Federcalcio spagnola, e chiedono ormai da mesi un cambio di marcia dentro la federazione.

Ieri sera c’è stato l’incontro tra la nuova ct, Montse Tomé, e la squadra. La riunione però è stata solo la conferma di una netta e, molto probabilmente insanabile, frattura tra ct, staff e federazione da un lato e la squadra dall’altro.

Scrive a tal proposito il portale Relevo:

“Ieri sera si sono svolte delle riunione, mai così dure. Come quello tra le giocatrici della Nazionale e la ct Montse Tomé. La rottura è totale, ma la vicinanza delle partite con Svezia e Svizzera rende impossibile qualsiasi decisione drastica. Il faccia a faccia è stato molto teso, con rimproveri da parte delle calciatrici per le loro decisioni. Le ragazze della Nazionale non capiscono la decisione di Tomé di convocare coloro che si erano dichiarati non convocabili, né le bugie in conferenza stampa. Questa situazione di massima pressione sui giocatori, esponendoli a frequentare un ritiro sotto la minaccia di una sanzione di squalifica, non è affatto piaciuta e ha ferito profondamente le ragazze“.

Montse Tomé non ha certo contribuito a distendere un clima già particolarmente incandescente. Nella conferenza stampa della sua presentazione ha infatti dichiarato di non aver convocato la Hermoso per proteggerla. Le calciatrici non hanno per niente accolto bene queste parole. Non capisco quali pericoli corra la Hermoso con la sua convocazione.

Come però già scritto da Relevo, la Spagna però ha tempo per dare il via a un cambiamento drastico e profondo nella nazionale femminile. Fra due giorni le campionesse del mondo affronteranno la Svezia e il 26 settembre c’è la Svizzera, entrambi match di Nations League.

