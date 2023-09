Osimhen furioso per il video Tik Tok che lo prendeva in giro sul rigore sbagliato (Corsport)

Ne ha chiesto la rimozione. Un video irritante. In serata il manager Calenda ha attaccato il Napoli e minacciato azioni legali

Il caso Osimhen anche per Tik Tok, un video che lo derideva per il calcio di rigore sbagliato a Bologna. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport

Non c’è pace intorno ad Osimhen, non ce n’è più dentro al Napoli, che alle undici della sera scopre come dall’inferno virtuale si possa passare a quello reale. L’ira di Osimhen è esplosa già all’ora di cena, quando sull’account ufficiale TikTok del Napoli compare un video ironico (?) ed irritante sul centravanti nigeriano, preso in giro sul rigore di Bologna. L’attaccante si è infuriato e ha preteso che il post venisse immediatamente rimosso. Alle 22.38, il manager dell’attaccante, Roberto Calenda, percorre le stesse strade (quelle social) per far esplodere uno scontro frontale, senza se e senza ma, in cui attacca il Napoli.

È poi intervenuto l’agente del calciatore, Roberto Calenda:

«Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare». @victorosimhen9

