Juventus, processo Prisma: domani la decisione della Cassazione sullo spostamento della sede 

Domani la Corte di Cassazione dovrebbe rendere nota la decisione sullo spostamento della sede dell’inchiesta Prisma che riguarda la Juventus. Oggi si è tenuta l’udienza davanti alla Quinta sezione penale: la Corte ha a disposizione cinque giorni per pubblicare la decisione che, però, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, è attesa già per domani. Le difese avevano chiesto lo spostamento del processo da Torino a Milano, o, in subordine, a Roma.

La rosea scrive:

“È attesa per domani la comunicazione della decisione della Corte di Cassazione sulla competenza territoriale del processo per l’inchiesta Prisma, nei confronti della Juventus e di 12 indagati tra cui gli ex vertici bianconeri, da Agnelli e Nedved a Paratici e Arrivabene, accusati – a vario titolo – di aggiotaggio, false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza. L’udienza si è tenuta come da calendario nella giornata di oggi davanti ai supremi giudici della Quinta sezione penale: la Corte ha a disposizione cinque giorni per pubblicare il dispositivo, che però è atteso già nelle prossime ore. Nell’udienza di oggi la Procura generale ha ribadito quanto già esposto con una memoria a luglio, chiedendo lo spostamento del procedimento a Milano, sede della Borsa. Sono state le difese a chiedere, per competenza territoriale, lo spostamento a Milano, o in subordine Roma, del procedimento. Che invece i p.m. della Procura di Torino Marco Gianoglio e Mario Bendoni puntano a mantenere nel capoluogo piemontese. Di fronte alla richiesta delle difese, il gup del tribunale di Torino Marco Picco nel corso dell’udienza preliminare dello scorso 10 maggio ha demandato la risoluzione della questione alla Corte di Cassazione”.

L’attesa della decisione ha fatto registrare al titolo della Juventus in Borsa una perdita del 4,37%, scrive Calcio e Finanza, facendolo diventare uno dei peggiori di Piazza Affari, che ha chiuso a sua volta in negativo dell’1,47%, performance peggiore a livello europeo fra le varie Borse.

“Il prezzo delle azioni della Juventus si è attestato così a 0,3238 euro, con una capitalizzazione di mercato di 818,9 milioni. Rispetto all’apertura il valore dell’azione è così sceso di 0,150 euro, visto che in mattinata si attestava a 0,3388 euro e aveva raggiunto un massimo di 0,339 euro”.

