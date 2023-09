Incomprensibile gesto di Gatti dopo Sassuolo-Juve VIDEO

Il difensore segna un autogol nel finale e a fine gara allontana bruscamente il team manager della Juventus che voleva consolarlo

Un sabato decisamente complesso, quello di Federico Gatti. Il difensore della Juve si è reso protagonista di un assurdo autogol nei minuti di recupero della sfida contro il Sassuolo terminata 4-2 per gli emiliani

Nel posta partita a Sky il tecnico Massimiliano Allegri ha difeso il suo calciatore «Gatti deve stare sereno, ha 30 partite nella Juve, deve imparare perché questa cose purtroppo capitano»

Ma Gatti si è reso protagonista di un altro episodio, decisamente più spiacevole. Il nervosismo è sfociato in una reazione nei confronti di Matteo Fabris, team manager dei bianconeri. Gatti stava nero ok ma spogliatoio spaccato dove pic.twitter.com/mzhNWBP73w — 𝓥𝓪𝓷𝓮𝓼𝓼𝓪 🌻 (@vane___96) September 24, 2023

Al momento del rientro negli spogliatoi, infatti, il team manager della Juventus, Matteo Fabris ha tentato di consolare Gatti toccandogli la spalla come per dargli una sorta di pacca di incoraggiamento. Gatti però ha reagito allontanando bruscamente Fabris. Il centrale è stato portato via e accompagnato negli spogliatoi da Dusan Vlahovic che, fiutando la tensione del compagno di squadra, era già corso in campo per “scortarlo” fuori dal rettangolo di gioco.

ilnapolista © riproduzione riservata