Il Siviglia rifiuta il pranzo col Barcellona per il caso Negreira. I catalani: «interrotti tutti i rapporti»

“Il Siviglia ha rifiutato il pranzo tra dirigenti e l’invito in tribuna. Un’offesa e un attacco inaccettabili all’istituzione catalana”

Ieri sera il destino ha giocato un brutto scherzo al Siviglia, in campo contro il Barcellona di Xavi. L’eterno rivale Sergio Ramos con un autogol ha regalato la vittoria, e il primo posto in classifica, ai blaugrana. Zero a zero fino al minuto 75. Un cross al centro, colpo di testa all’indietro e pallone sui piedi di Sergio Ramos che la butta dentro, alle spalle del portiere Nyland. Lui, madridista per una vita, consegna al Barça la vittoria.

Ma ieri si è giocata un’altra partita, più diplomatica, tra le dirigenze di Barça e Siviglia. Infatti la dirigenza del club andaluso ha deciso di non essere presente tra gli spalti ieri sera. Inoltra ha anche disertato il consueto pranzo prepartita.

Il Siviglia ha motivato la sua assenza “per rispetto della concorrenza e dei nostri tifosi” e in relazione al caso Negreira (il Barça ha ricevuto l’accusa formale di corruzione).

Il Barça ha risposto quasi subito con un comunicato:

“L’ Fc Barcelona vuole manifestare pubblicamente il suo rifiuto verso un attacco ingiustificato e inappropriato da parte del Sevilla Fc. Il club oggi ha rifiutato di sedersi al tavolo del pranzo istituzionale tra dirigenti prima della partita tra le due squadre di stasera allo Estadi Olímpic Lluís Companys, dove anche i loro rappresentanti si sono rifiutati di presenziare in tribuna d’onore.

Oltre a questo disprezzo, il club andaluso ha inviato al pubblico un comunicato in cui manifesta “indignazione e rifiuto per le pratiche portate avanti dagli ex dirigenti del Fc Barcelona accusati del “caso Negreira” e annuncia la loro assenza nell’area di gioco. La partita di oggi. Il Barcellona capisce che si tratta di un attacco contro l’istituzione catalana e di un’offesa inaccettabile.

Di fronte a questa posizione inammissibile e ingiustificata del Sevilla Fc, il Fc Barcelona considera interrotti tutti i rapporti con l’istituzione del Siviglia, fintantoché non si rettifica la sua attuale posizione”.

ilnapolista © riproduzione riservata