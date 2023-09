Donnarumma a Milano: uno stadio ostile è il prezzo da pagare per i 12 milioni l’anno (Repubblica)

Italia-Ucraina a Milano. Scrive Repubblica: “Il piazzamento incerto sulle punizioni è sempre stato un problema di Gigio”

Il ritorno di Donnarumma a Milano in una partita delicata per la Nazionale: Italia-Ucraina.

Scrive Repubblica:

E dovrà farlo già domani, sotto stress, in una partita da dentro o fuori, in uno stadio almeno in parte ostile. È il prezzo da pagare per avere scelto di guadagnare 12 milioni l’anno in un campionato in cui di partite davvero impegnative ce ne sono quattro o cinque a stagione.

Il piazzamento incerto sulle punizioni è sempre stato un problema di Gigio, da quando nell’ottobre del 2015, nella prima partita da portiere del Milan a San Siro, subì gol da Berardi. Dove invece sembrava cresciuto è nel gioco coi piedi. Ma in un periodo in cui tutto gli va storto, è tornato a essere un problema. Lo dimostrano le urla di Luis Enrique, nuovo allenatore del Psg, quando sul 4-0 a favore contro il Lione il portiere italiano ha scelto di rinviare lungo, senza cercare un compagno vicino. I tifosi parigini si sono schierati col tecnico, rinfacciando a Donnarumma tutti gli errori di questo biennio, a partire dai due con Real e Bayern, costati l’eliminazione in altrettante edizioni della Champions.

