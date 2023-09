Cile, il ct: «Sanchez è in perfette condizioni e può giocare»

Berizzo in conferenza stampa: «E’ stato sottoposto ad alcuni esami che sconsigliavano l’attività fisica, abbiamo dovuto aspettarlo, sta bene».

Il calciatore dell’Inter Alexis Sanchez giocherà nella partita tra Cile e Colombia in programma domani e probabilmente sarà anche titolare. Nonostante l’anemia. Lo ha annunciato il ct del Cile, Eduardo Berizzo, in conferenza stampa.

«Sanchez è perfettamente in forma e può giocare. Potrà entrare dall’inizio o per qualche minuto. Alexis è stato sottoposto ad alcuni esami che avevano come controindicazione l’attività fisica, quindi abbiamo dovuto aspettare per averlo a disposizione. Gli esami sono stati svolti ed è in perfette condizioni. Adesso è un’opzione, è un calciatore importante per le sue qualità in attacco, è un top player per noi. L’anemia non è un problema. Arturo Vidal e Alexis Sanchez influenzano l’umore della squadra. La loro presenza è potenziante».

Qualche giorno fa La Tercera aveva lanciato l’allarme sull’attaccante dell’Inter e del Cile:

“Sanchez non è nelle condizioni di giocare. Nemmeno pochi minuti. Le prospettive sono ancora più cupe: è a serio rischio anche la sua partecipazione alla partita di martedì contro la Colombia. Nell’intimità del complesso di Macul rivelano che Sanchez cammina a testa bassa. Che il suo volto è molto diverso dal suo solito carattere scintillante. Lo hanno visto peggiorare, anche se, naturalmente, nessuno osa fare una diagnosi. “È come se avesse il raffreddore, sta affogando”, dicono. La verità è che al di là della sua mancanza di calcio, Sanchez non riesce a riprendersi da ogni sforzo che fa. Negli ultimi giorni ha visitato diversi medici che non sono riusciti a fornirgli una risposta ai problemi che oggi gli impediscono di emergere in campo. “È stato sottoposto a diversi test molto invasivi. Non è che non gioca solo per mancanza di calcio”, dicono dal Quilín”.

