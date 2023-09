Borja Mayoral racconta: «Zidane cominciò a gridare nello spogliatoio del Real per salvare la semifinale di Champions»

Al podcast Offsiders sulla semifinale di Champions del 2018: «Non lo avevamo mai visto arrabbiarsi. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Varane e Benzema sono rimasti impressionati»

Borja Mayoral, ex attaccante di Roma e Real Madrid, ha parlato al podcast Offsiders di un aneddoto simpatico avvenuto per il ritorno della semifinale di Champions League al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Bayern Monaco. Protagonista Zinedine Zidane.

Il Real aveva vinto l’andata per 2-1 in Germania. La partita era in grande equilibrio e le squadre erano andate al riposo sul risultato di 1-1, a questo punto Zidane piombò negli spogliatoio e fece un discorso molto duro alla squadra, stando alle parole di Borja Mayoral:

«Stavamo giocando molto male. Zidane entrò nello spogliatoio e giuro di non aver mai visto nulla di simile. Siamo rimasti tutti in silenzio quando ha iniziato a gridare: ‘Andate tutti fuori di qui, tranne i giocatori’. Ha cacciato tutti: i fisioterapisti, lo staff, tutti. Ha iniziato a dire che eravamo al Bernabeu, che ci stavamo giocando una finale di Champions League per il Real Madrid. Quel discorso è stato brutale, brutale. Penso che abbia toccato una corda internamente, perché Zidane è un ragazzo molto calmo, raramente si è infastidito. Ma quel discorso di squadra, me lo ricordo…Incredibile Tutti i giocatori come Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Varane e Benzema sono rimasti impressionati. Non avevamo mai visto Zidane così, raramente si arrabbiava»

Zidane forse non ha mai avuto il credito che meritava al Real Madrid per il suo acume tattico, ma è sempre stato elogiato per la sua capacità di gestire uno spogliatoio e stelle. Chiaramente, questa è un’ulteriore prova che sapeva come e quando usare i suoi strumenti motivazionali.

ilnapolista © riproduzione riservata