C’è un un calciatore del Nizza, il centrocampista francese 22enne Alexis Beka Beka, acquistato nell’agosto 2022 dalla Lokomotiv Mosca, che in questo momento minaccia di gettarsi dal viadotto Magnan a Nizza, altro circa 100 metri. Si tratta di un centrocampista formatosi nel Caen. Utilizzato pochissimo la scorsa stagione, non ha ancora giocato in questa annata.

Beka Beka si è fermato sulla corsia d’emergenza dell’autostrada A8, scrivono i media francesi, e minaccia il suicidio. Sul posto sono presenti i servizi di emergenza e la gendarmeria. E’ in corso un tentativo di dissuadere il ragazzo. Inizialmente ignote le cause che lo stanno portando a spingersi fino a questo gesto estremo. Ora pare invece sia tutto riconducibile a una delusione d’amore.

Il Nizza ha inviato ha inviato uno psicologo sul posto. I giocatori (Khéphren Thuram in particolare) hanno cercato inutilmente di contattare la compagna del giocatore, attesa ora sul posto.

Al momento, vista l’attuale situazione in corso, il Nizza ha appena annullato tutte le conferenze stampa previste per questo venerdì. In Ligue 1 il Nizza sta facendo faville. La squadra francese allenata dall’italiano Farioli si ritrova momentaneamente al secondo posto in classifica con 12 punti, dietro al Brest (13 punti). Il club francese è impegnato domenica 1 ottobre alle ore 15:00 nel match contro il Brest, suo diretto avversario per la testa della classifica.

Sui social però sono diversi i passanti che stanno pubblicando foto del giocatore seduto sul ciglio del ponte. Immagini impressionanti e assolutamente forti che rendono l’idea di quanto sia delicata e grave in questo momento la situazione.

