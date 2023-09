Il Nizza di Farioli in testa Ligue 1 dopo la vittoria sul Monaco per 1-0

Due rigori sbagliati da Balogun (Monaco) e il gol di Boga portano Farioli a 12 punti, +4 sul Psg e +2 sul Brest che questa sera ospita il Lione

In Ligue 1 il Nizza sta facendo faville. La squadra francese allenata dall’italiano Farioli si ritrova momentaneamente in testa alla classifica con 12 punti, in attesa del Brest (10 punti) che ospita il Lione. Il Psg ha otto punti e domani affronta in casa il caotico Marsiglia.

Ieri sera è stata anche una serata fortunata per Farioli. Il Monaco ha sbagliato ben due rigori, entrambi tirati male da Balogun e parati da Bulka, il sogno proibito dell’Inter questa estate. Ne scrive Rmc Sport:

“L’incubo di Balogun. A partire per la prima volta in questa stagione, Folarin Balogun è stato finalmente eliminato al 66esimo minuto, sostituito da Wissam Ben Yedder. Acquistato per 30 milioni di euro quest’estate dall’As Monaco, il 22enne giocatore dovrà voltare pagina in fretta, dopo aver aperto il suo conto con i suoi nuovi colori la settimana scorsa contro il Lorient. Toifilou Maoulida è stato l’ultimo giocatore a sbagliare due rigori nella stessa partita di Ligue 1“.

Nella sesta giornata di Ligue 1, a dare la gioia dei tre punti a Farioli è stato un gol di Boga, ex Sassuolo e Atalanta.

“Il Nizza ha ottenuto un secondo prestigioso successo in trasferta, sotto gli occhi del suo proprietario Jim Ratcliffe. Il 1° ottobre gli Aiglons ospiteranno il Brest, che sabato avrà l’opportunità di prendere la testa della classifica contro il Lione“.

L’Equipe, dopo la vittoria contro il Psg al Parco dei Principi, lo aveva promosso così:

“8 – L’italiano era venuto per giocare e pressare i parigini, non per soffrire. Tutto è avvenuto come aveva previsto e immaginato. Con il successo di avere un Moffi in stato di grazia”.

