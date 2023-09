Annullata la condanna di Boateng per violenze contro l’ex compagna

La giustizia tedesca ha annullato la condanna per vizi procedurali e ha ordinato un nuovo procedimento per gli stessi fatti risalenti al 2018

Si era chiusa a novembre 202 la scioccante vicenda che ha coinvolto Jerome Boateng, accusato di ingiurie e violenza nei confronti dell’ex fidanzata suicida, Kasia Lenhardt, l’ex giocatore del Bayern Monaco è stato condannato a risarcire la donna con una multa pari a 1,2 milioni di euro, cifra che dovrà essere elargita giornalmente (10 mila euro al giorno per 120 giorni).

Oggi la giustizia tedesca ha annullato la condanna del difensore Jérôme Boateng per violenza contro la sua ex compagna, e ha ordinato un nuovo procedimento per gli stessi fatti risalenti al 2018. Sono stati invocati vizi procedurali e un nuovo processo avrà luogo in una data ancora sconosciuta.

La giustizia ha dato ragione alla difesa di Boateng, che ha contestato il fatto che una delle richieste di ripudio di un giudice, nei procedimenti precedenti, era stata decisa da un’istanza a cui partecipava lo stesso giudice. Sono state ascoltate anche le richieste di revisione fatte dalla procura e dall’ex compagna del giocatore. Questi ultimi contestavano il fatto che il lancio di una borsa termica, rimproverato all’ex giocatore del Bayern, potesse aver causato semplici lesioni. Il tribunale non aveva infatti specificato se questa borsa fosse considerata un oggetto pericoloso o meno, il che avrebbe potuto incorrere in una pena più pesante.

