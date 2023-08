Zaniolo nel mirino di Aston Villa e Zenit (Di Marzio)

Dopo soli 6 mesi in Turchia, Nicolò Zaniolo potrebbe già lasciare il Galatasaray. Zaniolo, infatti, è diventato un obiettivo dell’Aston Villa e dello Zenit.

Gianluca Di Marzio scrive:

“Su Zaniolo c’è l’interesse dell’Aston Villa di Monchi, il ds che lo aveva portato alla Roma nell’affare Nainggolan. Il club inglese sta trattando per dare un ulteriore rinforzo in attacco a Emery dopo l’infortunio dell’argentino Buendia, ma al momento non ha disponibilità economiche per presentare un’offerta importante al Galatasaray e cerca quindi un accordo per un prestito con diritto o obbligo di riscatto”.

Per l’ex giallorosso ci sarebbero anche altri club pronti a fare un investimento. Nelle scorse settimane c’era stato l’interesse della Fiorentina e di un club arabo. Ora, invece, oltre l’Inghilterra, c’è anche la Russia come possibile meta:

“Per Zaniolo ci sarebbe anche la possibilità di trasferirsi in Russia. Più defilato, infatti, ci sarebbe lo Zenit che sarebbe disposto a pagare la clausola da 35 milioni e a offrire 9 milioni all’anno al giocatore”.

Anche Fabrizio Romano scrive dell’interesse dell’Aston Villa per l’attaccante. L’esperto di mercato ha scritto su Twitter che ci sono concrete possibilità di trattativa tra il club inglese e il giocatore.

“L’Aston Villa starebbe lavorando all’acquisto di Nicolò Zaniolo. Ci sono concrete possibilità per discuterne ed è uno dei nomi top nella lista degli inglesi. Il direttore sportivo dell’Aston Villa, Monchi, aveva preso Zaniolo dalla Roma all’Inter e seguito le negoziazione con il Galatasaray”.

Understand Aston Villa are working on deal to sign Nicoló Zaniolo. It’s concrete possibility being discussed, one of the top names in the list 🚨🟣🔵 #AVFC

Villa director Monchi signed Zaniolo at Roma from Inter and negotiations will follow with Galatasaray.

Deal on. pic.twitter.com/CY8WJ1euxQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023