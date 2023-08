Mourinho sfotte la Roma: pubblica una foto facendo finta di abbracciare l’attaccante che non c’è

Su Instagram il tecnico scherza con i mancati acquisti di Pinto coinvolgendo anche il preparatore Rapetti e Gianluca Mancini

José Mourinho lancia una frecciata ironica alla Roma con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram dopo l’ultima seduta del ritiro della squadra in Algarve. Mourinho ha postato un’immagine che lo ritrae con l’intera squadra e lo staff lasciando uno spazio vuoto tra lui e il preparatore Rapetti. Il tecnico fa finta di abbracciare qualcuno che nella foto non c’è. Probabilmente l’attaccante che manca alla Roma e che lui desidererebbe che il club acquistasse in questa sessione di calciomercato. Rapetti gli tiene il gioco: abbraccia anche lui l’uomo invisibile e, come Mourinho, alza il pollice in segno di felicità e approvazione dell’acquisto che non c’è. Alla frecciata si presta anche Gianluca Mancini, che finge di dare la mano al compagno di squadra che deve ancora arrivare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

ilnapolista © riproduzione riservata