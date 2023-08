Mourinho scelto dall’Arabia Saudita per valorizzare i propri talenti calcistici

Per i prossimi tre anni sarà membro del consiglio di amministrazione della Mahd Sports Academy, che ha come obiettivo scovare e valorizzare nuovi talenti

L’allenatore della Roma, José Mourinho, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione della Mahd Sports Academy per i prossimi tre anni. Lo rivela l’agenzia di stampa saudita, scrivendo che è stato lo stesso principe ereditario, Mohammad bin Salmán, ad approvare l’ingresso di Mourinho nell’istituzione il cui obiettivo è cercare e valorizzare di nuovi talenti per formare una generazione di campioni coerente con gli incredibili investimenti di questi mesi.

Mourinho lavorerà al fianco del principe Abdulaziz bin Turki al-Faisal, che presiederà il consiglio, dell’ambasciatore dell’Arabia Saudita negli Stati Uniti, la principessa Reema bint Bandar, e degli ex calciatori Ioan Lupescu, Abdulaziz Ahmad Baeshen e Maha bint Ahmed Al-Juffali.

ilnapolista © riproduzione riservata