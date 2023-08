Luis Enrique: «Impossibile dire quanto tempo ci vorrà al Psg per applicare i miei principi di gioco»

Conferenza stampa: «Mbappé è perfetto, posso solo essere contento del suo rientro in squadra. Dembélé può partire titolare»

Domani sera il Psg giocherà la seconda di campionato, a Tolosa. E stavolta Mbappé sarà in campo, non più in tribuna. La prima partita, in casa contro il Lorient, è finita 0-0.

Conferenza stampa di Luis Enrique, che ha chiuso ricordando Sergio Rico che oggi lascerà l’ospedale per tornare a casa.

“Vorrei mandare un messaggio a Sergio Rico e augurargli una buona guarigione e un pensiero a tutta la sua famiglia”

La prima domanda, ovviamente su Mbappé. Come lo ha trovato in allenamento.

«Kylian è perfetto. Ha mostrato molta voglia in allenamento. Ha un’ottima mentalità, è un giocatore di livello mondiale. Posso solo rallegrarmi del suo ritorno tra noi. Per il bene della nostra squadra. Come allenatore, questa è una buona notizia per quel che porta calcisticamente e a livello di personalità».

Marquinhos rimarrà capitano?

«È la scelta dei giocatori. C’è stato un voto e ci sono quattro capitani nominati dai giocatori. Non voglio che sia il mio capitano, ma il capitano dei giocatori».

Quali sono i quattro?

«Ci sarà una votazione oggi o domani e quando lo saprò, te lo dirò».

La domanda sull’equilibrio con Dembélé e Mbappé titolari.

«Questo riguarda tutti i giocatori. Dei quattro allenamenti di questa settimana, ne abbiamo fatti due dedicati alla difesa e due all’attacco. È obbligatorio sapere come attaccare e difendere. Dobbiamo difendere bene per mantenere l’equilibrio e tutti sono in grado di farlo».

Come trovare gli automatismi in attacco?

«Questo è il lavoro che resta da fare. I grandi giocatori sono abituati a ritrovarsi rapidamente. Abbiamo ancora bisogno di rafforzare la linea di attacco, dove ci sono stati il minor numero di innesti finora».

Dembele può partire titolare?

«Sì, è pronto a giocare dal primo minuto».

Quanto tempo ci vuole per applicare i tuoi principi di gioco?

«È impossibile rispondere a questa domanda. Abbiamo fatto cose buone, ci sono settori in cui dobbiamo migliorare di più. L’importante è progredire ma chiaramente, più passa il tempo, più i giocatori sapranno ancora meglio cosa fare».

La partenza di Neymar dopo sei anni al Psg?

«Penso che questa sia una decisione favorevole per tutti. Plaudo al suo comportamento per il tempo che l’ho avuto qui a Parigi. È un giocatore di livello mondiale e gli auguro il meglio.

