Gabri Veiga, è fatta: 30 milioni più 6 di bonus (Fabrizio Romano)

Su Twitter l’esperto di calciomercato scrive di visite mediche in programma e di acquisto top per la Serie A

Gabri Veiga al Napoli, ci siamo. Almeno così scrive Fabrizio Romano su Twitter. Scrive di accordo verbale tra il Napoli e il Celta Vigo a 36 milioni di euro bonus inclusi. Trenta milioni più sei di bonus. Il tempo di ultimare la preparazione dei documenti e poi ci saranno le visite mediche. Lo definisce un acquisto top per la Serie A.

Gabri Veiga to Napoli, here we go! Verbal agreement reached — €36m deal add-ons included to Celta Vigo for Spanish talented midfielder 🚨🔵🇪🇸 #Napoli

€30m fixed fee plus €6m add-ons package. Documents to be prepared and then time for medical tests.

Top signing for Serie A. pic.twitter.com/PK35zNigXU