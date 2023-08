Gabri Veiga, il Napoli rilancia: offerti 33 milioni al Celta, si tratta ancora (Romano)

Ancora nessun via libera dal Celta, ma i colloqui tra i due club continuano. Gabri Veiga ha già accettato il Napoli

Il Napoli non si ferma a Cajuste, vuole anche Gabri Veiga. Il club di De Laurentiis si è visto rifiutare una prima offerta per il centrocampista di 30 milioni, ieri: il Celta Vigo ne vuole 40, ovvero l’ammontare della clausola rescissoria presente nel contratto del calciatore. Ma il Napoli non si è arreso e oggi ha presentato una nuova offerta, più alta. Fabrizio Romano scrive che ci sono 2-3 milioni in più rispetto alla precedente: siamo tra i 32 e i 33 milioni. Il Celta non ha ancora dato il via libera, ma si continua a trattare. Intanto, Gabri Veiga ha già accettato l’idea di trasferirsi a Napoli.

Fabrizio Romano scrive:

«Il Napoli ha inviato una nuova offerta formale al Celta Vigo per Gabri Veiga. L’offerta iniziale rivelata in esclusiva era di 30 milioni, rifiutata lunedì. Il Napoli è andato più in alto, fino a 32/33 milioni con bonus. Ancora nessun via libera dal celta, ma i colloqui continuano. Gabri Veiga ha già accettato il Napoli».

Understand Napoli sent new formal bid to Celta Vigo for Gabri Veiga. Initial bid exclusively revealed was €30m — rejected on Monday 🔵🇪🇸 Napoli have gone higher up to €32/33m with add-ons. No green light from Celta yet but talks continue. Gabri Veiga already accepted Napoli. pic.twitter.com/cNRF1lpkya — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023

Oggi Fabrizio Romano aveva avvertito che l’acquisto di Cajuste non avrebbe escluso quello di Gabri Veiga:

«Il Napoli è pronto a completare l’affare Cajuste oggi per 12 milioni di euro, ma questo non fermerà la ricerca del nuovo centrocampista — dopo un’offerta di 30 milioni di euro per Gabri Veiga rivelata qui lunedì Veiga resta tra i primi obiettivi del Napoli. Nel frattempo, Al Ahli resta fiducioso sull’affare Zielinski».

