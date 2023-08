Il Napoli vuole la stellina del Brighton Julio Enciso (Telegraph)

Secondo il giornale inglese il Napoli sta sondando la possibilità di arrivare al 19enne paraguiano. Lo seguiva già il City un anno fa

Non solo Cajuste. Il Telegraph scrive, in esclusiva, che il Napoli vuole Julio Enciso del Brighton.

‌Enciso, appena 19 anni, è arrivato al Brighton solo la scorsa estate, ma ha già attirato l’attenzione di numerosi club europei dopo la sua impressionante prima stagione in Premier League, scrive il giornale inglese. Ha segnato quattro gol in 20 presenze in campionato l’anno scorso e ha vinto il premio Goal of the Season per il suo sensazionale gol dalla distanza contro il Manchester City a maggio. Questo:

‌Secondo il Telegraph “è improbabile che Enciso lasci il Brighton così presto dopo essere arrivato nel calcio inglese, ma il Napoli ha esplorato provvisoriamente la possibilità di fare una mossa“.

‌”Resta da vedere se l’interesse si trasformerà in un’offerta formale, soprattutto data la reputazione del Brighton di richiedere commissioni di trasferimento significative per vendere i suoi giovani talenti”.

‌Enciso era stato seguito anche dal City prima di trasferirsi in Inghilterra. Il Brighton lo ha pagato 9,5 milioni di sterline dal club paraguaiano Libertad Asuncion l’anno scorso. Ha già collezionato 11 presenze con la nazionale del Paraguay ed è ampiamente considerato come uno dei giovani attaccanti più entusiasmanti del panorama mondiale.

‌Parlando dopo il gol di Enciso contro il City Roberto De Zerbi disse: “Julio ha un grande, grande potenziale. Voglio che giochi meglio, voglio che giochi per la squadra e penso che possa migliorare. Se rimane con noi penso di sicuro che possa migliorare”.

