De Bruyne contro i maxi recuperi: «Perché le nostre opinioni non vengono ascoltate?»

Il Guardian conferma la riunione tra i calciatori di Manchester e l’ad della Professional Footballers’ Association, in cui i diretti interessati hanno mostrato preoccupazioni.

Durante il match di Community Schield tra Manchester City e Arsenal, i Gunners hanno segnato all’11esimo minuto di recupero dei 13 assegnati nel secondo tempo. Il Guardian riporta le parole di Kevin De Bruyne sui maxi-recuperi:

«Abbiamo parlato con i giocatori dell’Arsenal e anche con gli arbitri, neanche loro vogliono, ma è la nuova regola ed è quello che è. Una partita come questa, anche il primo tempo con tre minuti in più, si può intendere cosa sarebbe successo se avessimo giocato con una squadra inferiore che avrebbe perso tempo. Oggi abbiamo giocato 12-13 minuti in più. Penso che se giochiamo contro il Siviglia mercoledì e abbiamo 15-20 minuti extra e poi giochiamo di nuovo sabato contro il Newcastle, è come giocare due volte i tempi supplementari. Vedremo come andrà, ma non ha alcun senso. Nonostante le nostre lamentele, ora hanno raccomandato per la prossima stagione: partite più lunghe, più intensità e meno emozioni. Vogliamo solo essere in buone condizioni in campo per dare il 100% al nostro club e ai nostri tifosi. Perché le nostre opinioni non vengono ascoltate?»

Il quotidiano aggiunge:

“I giocatori dei club di Manchester hanno incontrato l’amministratore delegato della Professional Footballers’ Association, Maheta Molango, la scorsa settimana e hanno espresso preoccupazioni.”

