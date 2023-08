Dalla Spagna: “la trattativa Gabri Veiga rallenta, forse slitta alla prossima settimana”

Eldesmarque: le discussioni sono più complicate del previsto. Il calciatore potrebbe essere convocato per il match con la Real Sociedad

L’affare Gabri Veiga sta rallentando. Ieri sera Gianluca Di Marzio l’ha definita una trattativa complicata. Oggi dalla Spagna confermano. La fonte è il giornale eldesmarque. Che scrive come Celta e Napoli stiano lavorando alla cessione del 21enne a una cifra di 35 milioni più bonus. Ma aggiunge:

Si sta discutendo dei bonus e della percentuale su una vendita futura. Trattative che stanno richiedendo più tempo di quanto inizialmente previsto. L’obiettivo era chiudere entro questa settimana ma non è escluso che l’accordo slitti alla prossima.

Veiga sta continuando ad allenarsi e potrebbe essere convocato questo fine settimana per la gara di Liga contro la Real Sociedad.

In Spagna continuano a essere fiduciosi sulla conclusione positiva dell’affare che per loro sarebbe la cessione più remunerativa della storia del club: il record ora appartiene a Nolito ceduto al Manchester City per 18 milioni di euro.

