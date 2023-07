Sarri ha chiamato di nuovo Zielinski, ma De Laurentiis è fermo sulla richiesta di 30 milioni (Il Messaggero)

Lotito ha ripreso i contatti mercoledì ma senza esito. Ha deciso di rinviare di qualche giorno l’affondo con De Laurentiis. Zielinski, intanto, aspetta

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è impegnato in una corsa contro il tempo, scrive Il Messaggero. Sarri scalpita: vuole vedere almeno un nuovo acquisto e per il momento non è arrivato nessuno, mentre è partito, in direzione Arabia, Milinkovic, ancora non sostituito. Lotito e Sarri hanno discusso animatamente al telefono, mercoledì. E il presidente ha dato un’accelerata alle trattative di mercato, per non presentarsi in ritiro ad Auronzo senza almeno un colpo già effettuato. Sarri aspetta soprattutto Zielinski.

Il quotidiano romano scrive:

“Corsa contro il tempo, dopo qualche scintilla fra Sarri e Lotito, mercoledì notte al telefono. Ieri mattina l’uomo mercato Picchioni è stato richiamato dalle Dolomiti nella talent room di Formello. Il patron ha lavorato tutto il

giorno al suo fianco, deve sbloccare subito un colpo, anche perché ha preannunciato una toccata e fuga dopodomani sera in ritiro (in mezzo a due riunioni sui diritti tv a Milano) per esibire la nuova rosa della Lazio. Non può presentarsi senza un volto nuovo, i tifosi lo attendono al varco. Insieme a Sarri, che aspettava già oggi Castellanos, ma ieri a Madrid non è stato completato il visto”.

Tra le trattative in corso più attese da Maurizio Sarri c’è quella per Zielinski.

“Siamo a un mese dall’inizio del campionato, ma solo mercoledì Lotito ha rialzato il telefono con De Laurentiis perché la strategia d’attesa non stava funzionando ormai da venerdì scorso”.

ZIelinski è indicato come successore di Milinkovic. Ma il presidente Lotito ha deciso di rinviare l’affondo con De Laurentiis che continua a chiedere 30 milioni per il polacco.

“Lotito ha deciso di rimandare più avanti l’affondo perché De Laurentiis al momento è fermo sui 30 milioni per il polacco. Sarri ieri sera lo ha chiamato di nuovo, il 29 enne sta aspettando la Lazio. Resta dietro Samardzic, c’è stato un contatto con l’entourage perché a Mau piace, ma ci sono dubbi sul suo cambio di passo”.

ilnapolista © riproduzione riservata