Psg, avviati contatti con l’entourage di Hojlund (L’Equipe)

L’Atalanta chiede 60 milioni, cifra che lo United, che pure segue il danese, non è certo di poter pagare. Il Psg, invece, sì

Dopo che si sono chiuse diverse possibili opzioni per un attaccante, il Psg ha avviato una trattativa per provare ad acquisire Hojlund, dell’Atalanta. Lo scrive L’Equipe.

“Campos ha fatto trapelare che Randal Kolo Muani (Francoforte) non arriverà, che Victor Osimhen (Napoli) non è più in cima alla lista a causa della difficoltà delle trattative, che il file di Harry Kane (Tottenham) è ancora seguito alla lontana, e che Dusan Vlahovic (Juventus) si sta dirigendo invece verso il Bayern Monaco. C’è ancora Gonçalo Ramos (Benfica), che ha una clausola da 120 milioni di euro che il Psg può negoziare grazie al suo agente Jorge Mendes, ma c’è anche un nuovo nome menzionato da diverse fonti nei giorni scorsi: Rasmus Höjlund (20 anni, sotto contratto fino al 2027)”.

Hojlund è arrivato all’Atalanta un anno fa dallo Sturm Graz per circa 18 milioni di euro e si è presentato come una delle rivelazioni del campionato italiano segnando 10 gol in tutte le competizioni con la squadra bergamasca.

L’Equipe scrive:

“Luis Campos, che ha seguito il giocatore per diverse stagioni, ha già iniziato le discussioni iniziali con il suo entourage diverse settimane fa. Un modo per cercare di ottenere un passo avanti rispetto a una competizione densa”.

Su Hojlund, infatti, c’è anche il Manchester United, con il il danese avrebbe già un accordo sul contratto, ma i Red Devils dubitano di riuscire a soddisfare le pretese dell’Atalanta.

“I contorni di un contratto a lungo termine non saranno difficili da trovare con il Psg, che è già stato in grado di discutere queste cifre con il suo agente. Ci vorranno più di 60 milioni di euro per far uscire Höjlund dall’Atalanta. Una somma che il Psg è in grado di ottenere, sperando di finalizzare alcune vendite in fretta”.

