Garcia: «La costruzione dal basso? Sì ma non al 90esimo se ci stiamo giocando un trofeo»

Non è un talebano. In conferenza: «Voglio essere efficace, è importante anche la concretezza della squadra. Parliamo di leadership»

Rudi Garcia e la costruzione dal basso. Non è un talebano.

«Voglio essere efficace, faremo la costruzione dal basso ma se stiamo vincendo una partita importante che ti dà un trofeo e sei al 90esimo, non so se partiremo da dietro, c’è anche la concretezza della squadra. Alcuni ce l’hanno, parliamo di leadership, lasciatemi un po’ di tempo, la metà della mia rosa ancora non la conosco, non sono arrivati, devo capire su chi mi posso appoggiare, chi sono i leader della squadra. Il mister può incidere dalla panchina ma ci sono anche giocatori che devono orientare la squadra su alcune cose. Vivere le cose ti fa imparare tanto nel vincere e nei risultati meno buoni. Una vera squadra non si vede quando vince tutte le partite, ma quando ne pareggia o ne perde una che doveva vincere».

