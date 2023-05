Vlahovic scontento di come viene sfruttato alla Juve, senza Europa potrebbe partire (Gazzetta)

Il giocatore potrebbe partire per un’offerta tra di 60-70 milioni. Su di lui hanno messo gli occhi Bayern, Manchester United, Chelsea e Newcastle. Lui riflette.

Vlahovic alla Juventus sembra un pesce fuor d’acqua. L’ultimo gol contro l’Atalanta a Bergamo, in pieno recupero, aveva fatto sperare. L’attaccante ha segnato il suo secondo gol consecutivo dopo un lunghissimo digiuno.

Contro il Siviglia però è calato il buoi più profondo sull’attaccante juventino. Di nuovo spento, intristito. E di conseguenza poco incisivo e poco cattivo. Sulla crisi di Dusan ne scrive anche Gazzetta che avverte. Vlahovic potrebbe lasciare Torino senza le coppe europee:

Il giocatore “sta attraversando un momento di involuzione da cui fatica a uscire. E il futuro prossimo per più di una ragione non è così scontato che sia ancora in bianco e nero“. I numeri sono impietosi, contro il Siviglia “in 61 minuti un solo tiro (fuori) e nessuno nello specchio. In totale, 10 palloni toccati. Un bilancio misero che però descrive anche tutta la difficoltà di fare il centravanti di una squadra che costruisce pochissimo“.

Complici di questa situazioni sono sicuramente la pubalgia, infortunio difficile da smaltire, e un gioco che non esalta le sue qualità:

“Da un anno all’altro Vlahovic ha perso il suo ruolo di intoccabile e anche il rapporto col tecnico ogni tanto ha i suoi scricchiolii. Lui è il primo a non essere contento del suo rendimento e nemmeno di come viene sfruttato alla Juventus. Per la Juventus è stato un investimento importante e non ha intenzione di rinunciarci, ma potrebbe essere costretta a farlo“.

Tutto dipende dalla giustizia sportiva. Senza coppe europee “la Signora sarebbe costretta a sacrificare almeno uno dei suoi pezzi pregiati. In quel caso Vlahovic per un’offerta irrinunciabile (60-70 milioni) potrebbe partire. Su di lui hanno messo gli occhi Bayern Monaco, Manchester United, Chelsea e Newcastle. Intanto anche Dusan riflette“.

