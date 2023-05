Udinese-Napoli, tifosi in festa fuori al Maradona LIVE VIDEO

Sale l’attesa all’esterno dell’impianto in attesa di entrare per assistere allo streaming di Udinese-Napoli con i maxi schermo montati per l’occasione.

Sale l’attesa ed è scoppiata la festa dei tifosi del Napoli all’esterno dello stadio Maradona in attesa di entrare nell’impianto per assistere allo streaming di Udinese-Napoli con i maxi schermo montati in campo per l’occasione.

Il Maradona sarà sold out per l’evento streaming.

Napoli, la grande attesa per lo scudetto: diretta video https://t.co/jPza2mqINH — Local Team (@localteamtv) May 4, 2023

هُنا داتشيا ارينا ، مدينة اوديني ترتدي اللون الازرق . اكثر من 13 الف مشجع سيتواجد الليلة خلف الفريق في المدرجات التي تتسع لـ25 الف متفرج#UdineseNapoli #TuttoPerLei pic.twitter.com/Q9AqU4yzry — نابولي بالعربي (@NapoliAR_) May 4, 2023

Estadio #Maradona, donde 50.000 napolitanos mirarán el #UdineseNapoli en ocho pantallas gigantes pic.twitter.com/hdPm0SUySP — Mirko Calemme (@mirkocalemme) May 4, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata