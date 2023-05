Mistero sulla trasferta di Monza, il divieto per i tifosi del Napoli campani c’è ancora (Corsport)

Del ricorso approvato dal Tar non c’è traccia. Stamattina il Viminale deciderà ma per ora è confermato il no alla trasferta per i residenti in Campania

I tifosi campani possono andare a Monza? Mistero, secondo il Corriere dello Sport. O meglio, fantomatico sarebbe il ricorso al Tar vinto.

Cominciano a circolare voci incontrollate: il divieto rientra, c’è un ricorso al Tar (già successo altre volte e riuscito) che chiede la sospensiva in attesa della valutazione dell’illegittimità… Voci? Può darsi, anche perché il ricorso non si materializza. Però il Napoli fa un comunicato in cui annuncia rimborsi in attesa dell’ufficialità (che in realtà già ci sarebbe), al Monza gli uffici organizzativi sono in subbuglio e aspettano di capire qualcosa che sarebbe arrivata solo di traverso. Tutto inventato? E no, deve esserci qualcosa: perché arrivano echi di nuovi colloqui e consultazioni al Viminale per tutto il pomeriggio, si parla di un cambio d’orientamento ma forse l’imbarazzo per determinarlo rallenta tutto.

E quindi? E quindi il divieto c’è. Ma ancora non è detto che non possa rientrare. Non per noi, ma per le due società coinvolte. Un giallo un po’ grottesco: sembra che stamattina si discetterà ancora. E siamo a 24 ore dal match.

