La Lazio batte il Sassuolo 2-0, per lo scudetto al Napoli basta pareggiare a Udine

La festa è rimandata a domani, maxi-schermi al Maradona, mezzi di trasporto fino alle 2 di notte

Niente scudetto in albergo. La Lazio di Maurizio Sarri ha battuto 2-0 il Sassuolo con gol di Felipe Anderson al 14esimo e nel finale di Basic. Il Sassuolo ha sfiorato il pareggio in più occasioni, poi si è arreso.

Alla squadra di Spalletti manca ancora un punto per l’aritmetica vittoria del campionato. La squadra giocherà giovedì sera (ore 20.45) a Udine, le basterà pareggiare per vincere il terzo scudetto della sua storia. La partita sarà trasmessa in diretta anche al Maradona attraverso l’installazione di maxi-schermi.

Con questa vittoria la Lazio conserva il secondo posto in classifica.

Domani sera a Napoli i mezzi di trasporto saranno attivi fino alle 2 di notte per cercare di rendere meno problematica la nottata di festeggiamenti. Le auto non potranno circolare in larga parte del territorio cittadino.

ilnapolista © riproduzione riservata