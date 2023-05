De Laurentiis ha posto delle condizioni a Giuntoli per liberarlo: si tratta (Sky)

Gianluca Di Marzio scrive che i due hanno già iniziato a parlare. Ora si entrerà nel vivo della trattativa per liberare il diesse

Secondo quanto scrive Sky, tramite Gianluca Di Marzio, il presidente del Napoli avrebbe posto alcune condizioni al direttore sportivo Cristiano Giuntoli per dargli il consenso a partire per la Juventus. Condizioni su cui, adesso, le parti dovranno trattare per arrivare ad un accordo.

Gianluca Di Marzio scrive:

“Non solo il possibile incontro con Spalletti per discutere del futuro: in queste stesse ore Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è impegnato anche sul fronte del direttore sportivo, con Giuntoli che ha attirato su di sé le attenzioni della Juventus dopo l’ottimo lavoro svolto in questi anni. I due hanno già iniziato a parlare e il presidente ha posto determinate condizioni al direttore sportivo per liberarlo dall’anno di contratto, mentre appunto la Juve lo aspetta. Adesso dunque si entrerà nel vivo per “trattare” queste condizioni”.

Il presidente De Laurentiis è arrivato a Napoli stasera intorno alle 19,30. Probabilmente incontrerà Spalletti per discutere del suo futuro. Nei prossimi giorni non è escluso che si sieda al tavolo delle trattative anche con il direttore sportivo Giuntoli.

