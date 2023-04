Tim rinnova come sponsor della Figc

Tim e FIGC rinnovano la loro collaborazione, portando avanti un grande rapporto che inizia nel lontano 1999 e che accompagnerà gli azzurri nei futuri impegni internazionali

Questa mattina, lunedì 3 aprile, la Figc ha presentato per mezzo di un comunicato stampa un’ottima notizia: il rinnovo di Tim come partner delle Nazionali di calcio. Nel comunicato vengono riportate le dichiarazioni di Pietro Labiola, amministratore delegato Tim:

«Il calcio da sempre unisce le persone ma per la sua importanza può essere anche diffusore dei valori a cui teniamo». Continua Labiola:« Il 2023 si preannuncia importante per la Nazionale femminile e noi con la Federazione Italiana Giuoco Calcio siamo qui a sostenere che il talento va rappresentato in tutte le sue forme. Essere partner di tutte le Nazionali, con cui condividiamo i valori dello sport, del sociale e dell’inclusione, è motivo di grande orgoglio».

Il noto brand italiano della telefonia trova per il 24° anno consecutivo un accordo con gli azzurri. Anche Gabriele Gravina, presidente della Figc, si è espresso su questa collaborazione nata nel lontano 1999:

«Siamo felici e orgogliosi di annunciare il rinnovo di questa storica partnership che rappresenta un benchmark internazionale di grande successo e grazie alla quale realizzeremo diverse progettualità con un focus particolare sui giovani e sul calcio femminile, due asset fondamentali per lo sviluppo del nostro movimento. Tim è un’eccellenza italiana che supporta lo sport e il calcio con passione, mettendosi a servizio del sistema Paese».

Tim continua così a rappresentare le nazionali. Infatti, alla conferenza erano presenti anche Roberto Mancini e Milena Bertolini, i due allenatori delle nazionali maschile e femminile. Tim sarà affianco delle squadre impegnate nelle prossime pause per le amichevoli in vista degli impegni internazionali. La nazionale maschile dovrà competere per le gare europee, mentre la nazionale femminile sarà impegnata per i mondiali in Australia e Nuova Zelanda.

