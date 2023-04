Accesa discussione tra Maldini e Spalletti per l’esultanza di Leao VIDEO

Spalletti apostrofa Leao e Maldini gli risponde nel tunnel prima del rientro in campo al Maradona: «Mister ma che cazzo vuoi?»

Clima caldo negli spogliatoi di Napoli-Milan con i rossoneri che hanno concluso il primo tempo con un doppio vantaggio grazie ai gol di Leao e Diaz. Proprio in occasione del primo vantaggio da parte del portoghese, c’è stata l’esultanza particolare del giocatore che si è portato le mani aperte ai lati della bocca sorridendo verso il pubblico. Un gesto che è stato interpretato dai partenopei quasi come un segno di scherno. Proprio su questo tema, nel tunnel prima del rientro c’è stato un diverbio tra il tecnico del Napoli e il dirigente del Milan nel tunnel all’intervallo: Spalletti non avrebbe gradito l’esultanza di Leão dopo il goal.

Le telecamere di Sky hanno ripreso tutto ciò e si vede Spalletti che apostrofa Leao con un atteggiamento evidentemente infastidito puntando il dito indice. Dal video non si riescono a capire perfettamente le parole del tecnico del Napoli, ma si comprendono benissimo quelle dell’ex difensore che a un certo punto sbotta: «Sei proprio nervoso mister… stai proprio esagerando, ma che cazzo vuoi?»

